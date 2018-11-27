陸暫緩挖我邦交國牆腳

2018年11月27日 04:11 中國時報 呂佳蓉／北京報導

九合一大選過後兩岸的第一道關卡，就是大陸國家主席習近平將於27日起出訪西班牙、巴拿馬等國，並且參加G20峰會。先前傳出我中南美友邦可能會藉此再與大陸建交，來自北京最新消息則指出，台灣在九合一大選已展現出其盼兩岸和解的強烈意願，年底前大陸不會再斷台邦交國。

北京涉台人士表示，民進黨當局也別高興，畢竟執政黨還是民進黨，台灣選舉結果證明大陸對台政策是對的，除非蔡英文承認九二共識，否則北京不會調整對台舉措。今年已挖走台灣3個邦交國，「可以明後年再挖，不急」。

該涉台人士指出，雖然選舉結果對國民黨而言情勢大好，但蔡英文改變兩岸論述的機率依舊微乎其微。大陸就是持續操之在我，許多台灣邦交國，都被大陸外交部拿在手上，隨時可發動建交，是大陸在維持台灣的邦交國數量。

換言之，在民共關係基本條件沒有改變之下，陸方不可能讓台灣有國際空間，邦交國減少與台灣國際空間縮小的趨勢不會改變，頂多速度可以更快或更慢。

針對台灣國際空間問題，南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵則表示，這次地方選舉結果雖然讓兩岸出現轉機，但是兩岸關係還是要回到定位，台灣在國際空間的問題才能有可以談的空間。前總統馬英九時期，兩岸有默契，因此台灣還能保有國際空間，但現在民進黨執政打破兩岸的默契與平衡，國際空間難以伸展。

大陸涉外人士指出，民進黨當局的元氣在選後大弱，不太可能再操作反中凝聚同情，只要你不惹我，大陸除既定兩岸方針，也懶得跟民進黨糾纏，就是持續在冷和中壓迫綠營生存空間。

在此氛圍下，大陸沒有必要台灣一選完，就發動外交戰，反而會激起台灣反感，但台灣民眾經過兩年也了然於胸，只要民進黨不承認九二共識，就是會一直失去邦交國。

(中國時報)