習深入美後院 釋經貿利多

2018年11月27日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸國家主席習近平今日啟程參加在阿根廷舉行的G20峰會，期間將順道出訪西班牙、葡萄牙及巴拿馬。這是大陸與巴拿馬建交後，習近平首度到訪。大陸外交界人士透露，習近平將為巴拿馬送上大禮，加大與巴拿馬的經貿與「一帶一路」建設合作，據傳雙方將簽署超過150億美元的經貿協議。在傳統被美國視為「後院」的巴拿馬，習近平本次到訪，頗有深入美國後院意味。

大陸外交部已宣布習近平先於27至29日對西班牙進行國事訪問，緊接著即赴阿根廷首都布宜諾斯艾利斯參加G20領導人峰會；期間也將舉行舉世矚目的「習川會」。而後對阿根廷與巴拿馬進行國事訪問，最後於12月4日至5日飛赴葡萄牙結束本趟出訪行。這亦是中共19大後，習近平首次訪問歐洲，陸外交部稱將為中歐關係與一帶一路開闢新空間。

去年陸巴建交時，大陸對巴拿馬投資總量為2.3億美元，簽署工程13.3億美元，在巴拿馬有30多家陸資企業，包括海運、通訊、金融和基建項目。大陸交通部長李小鵬在今年8月率團訪問巴拿馬，與巴國海事局、公共工程部和巴拿馬運河管理局會談，達成合建「廿一世紀海上絲綢之路」等共識。

在G20峰會上，預料習近平將重申反對貿易保護主義，並展現大陸對外開放決心；或將提出「四個堅持」；包括堅持多邊主義、堅持開放發展、堅持著眼未來以及堅持發展導向。

(中國時報)