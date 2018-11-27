水上火藥庫 刻赤海峽暗潮洶湧

2018年11月27日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭爆發4年來最嚴重的衝突，事發地點刻赤海峽（Kerch Strait）位於克里米亞半島和塔曼半島之間，是俄、烏兩國從黑海進入亞速海（Sea of Azov）的唯一通道，形同戰略咽喉，更是烏東的經濟命脈。2014年俄國併吞克里米亞半島後，這片水域的局勢更形複雜。

據俄、烏在2003年簽署的條約，刻赤海峽和亞速海為兩國共管的自由開放航行區，但2014年俄羅斯藉不被國際承認的公投結果，強行併吞克里米亞半島後，俄方對刻赤海峽的掌控權就愈來愈大，烏國海軍船艦過去4年來甚至無法通行。直至今年初，烏國向俄方提出「國際慣例的航行通報」後，才得以出入刻赤海峽。今年5月，連接克島與俄國本土的大橋通車啟用，更形同在海峽設置大閘。

亞速海微妙的地理位置，註定它成為引燃衝突火藥庫的地位。亞速海西面是克島，北為烏克蘭，東為俄羅斯，北部沿岸的馬里烏波爾，鄰近烏東親俄分離主義份子根據地、且是烏克蘭戰略要地，它和亞速海北側另一港口別爾江斯克，都是出口穀物、鋼鐵，以及進口煤炭的樞紐。俄方一旦長期封鎖刻赤海峽，等同於扼殺烏東的經濟命脈。

烏克蘭曾指控俄羅斯，無視於國際條約保障的船隻自由航行權，故意讓行經該海域往返烏國的商船接受更長時間檢查，甚至阻止商船前往馬里烏波爾，影響當地重工業，歐盟因此出面警告，但俄羅斯聲稱，此舉是為避免烏克蘭激進份子威脅克里米亞大橋的安全。

(中國時報)