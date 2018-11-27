官媒首度證實 陸積極建造第3艘航母

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸近年積極發展藍水海軍，其航空母艦研製進度備受關注。大陸官媒新華社26日刊文披露，繼首艘國產航母已試航，入役指日可待，「新型航母也已經在船台上有序建造」。這是大陸官媒首次確認大陸正在建造第3艘航母。

大陸第2艘航母下水後，外界關注的重點開始轉向第3艘航母。新華社微信公眾號昨刊文指出，6年前11月23日大陸首艘航母「遼寧艦」成功起降殲-15艦載機，6年過去，國產航母業已試航，入役指日可待，「新型航母也已經在船台上有序建造」。

新型航母也就是第3艘航母，大陸國防部此前雖曾作回應，但沒有公開確認已開始建造。大陸第一艘航母「遼寧號」總設計師朱英富曾透露大陸航母彈射技術的研製情況，稱更為先進的電磁彈射技術一旦成熟，將會應用到未來的航母建造中。「還有核動力，未來我國一定要搞，希望大家能耐心等待，相信我們很快能趕上世界先進水平。」

當被問到大陸海軍需要多少艘航母時，朱英富回答，「現在美國說他們需要10艘航母，我們可能不需要那麼多，但起碼應該有3艘，如果有條件，能有4、5艘更好。」

淡江大學整合戰略與科技中心兩岸交流組研究員羅慶生則認為，以航母實力，大陸仍差美國很大一截，就算10年、20年都追不上，你在追他美國也在往前跑，但總是要宣示自己國家有建造的實力與籌碼。

羅慶生說，以大陸而言，5艘航母是非常正常，未來一定會超過。除了南海、東海之外，太平洋至少需1、2艘，搭配形成雙航母戰鬥群才能有足夠戰力。

(中國時報)

水上火藥庫 刻赤海峽暗潮洶湧

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。