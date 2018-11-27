官媒首度證實 陸積極建造第3艘航母

2018年11月27日 04:11 中國時報 楊家鑫 、 林永富 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸近年積極發展藍水海軍，其航空母艦研製進度備受關注。大陸官媒新華社26日刊文披露，繼首艘國產航母已試航，入役指日可待，「新型航母也已經在船台上有序建造」。這是大陸官媒首次確認大陸正在建造第3艘航母。

大陸第2艘航母下水後，外界關注的重點開始轉向第3艘航母。新華社微信公眾號昨刊文指出，6年前11月23日大陸首艘航母「遼寧艦」成功起降殲-15艦載機，6年過去，國產航母業已試航，入役指日可待，「新型航母也已經在船台上有序建造」。

新型航母也就是第3艘航母，大陸國防部此前雖曾作回應，但沒有公開確認已開始建造。大陸第一艘航母「遼寧號」總設計師朱英富曾透露大陸航母彈射技術的研製情況，稱更為先進的電磁彈射技術一旦成熟，將會應用到未來的航母建造中。「還有核動力，未來我國一定要搞，希望大家能耐心等待，相信我們很快能趕上世界先進水平。」

當被問到大陸海軍需要多少艘航母時，朱英富回答，「現在美國說他們需要10艘航母，我們可能不需要那麼多，但起碼應該有3艘，如果有條件，能有4、5艘更好。」

淡江大學整合戰略與科技中心兩岸交流組研究員羅慶生則認為，以航母實力，大陸仍差美國很大一截，就算10年、20年都追不上，你在追他美國也在往前跑，但總是要宣示自己國家有建造的實力與籌碼。

羅慶生說，以大陸而言，5艘航母是非常正常，未來一定會超過。除了南海、東海之外，太平洋至少需1、2艘，搭配形成雙航母戰鬥群才能有足夠戰力。

(中國時報)