「公投」脫歐讓英國深陷分裂

2018年11月27日 01:19 中國時報 謝錦芳 ／倫敦報導 ／倫敦報導

英國會上議院副議長葛登表示，脫歐對各大學的學術研究與歐盟合作、經費補助等衝擊很大。（謝錦芳攝）

英國脫歐進入倒數計時，倫敦街頭藝術家在地上繪製各國國旗，向世人伸出友誼之手。（謝錦芳攝）

硬脫歐vs.軟脫歐

歐盟成員國25日召開特別峰會通過英國脫歐協議，未來這項協議有待英國國會通過，由於朝野黨派意見紛歧，未來朝向無協議脫歐機率大增；部分企業界領袖主張二次公投，首相梅伊早已否決此案，外界亦質疑，第一次公投已引發諸多爭議，再次公投能夠化解紛擾嗎？

針對英國政府與歐盟達成的脫歐協議，11月中旬網路民調詢問「如果明天舉行公投，你贊成留在歐盟、接受政府與歐盟的脫歐協議、或無協議脫歐？」回答「留在歐盟」的比例高於「接受政府與歐盟的脫歐協議」、「無協議脫歐」等。

兩年前公投結果，脫歐派勝出，引發學界諸多批評。英國倫敦政經學院教授沈恩（Julius Sen）認為，當時保守黨首相卡麥隆（David Cameron）打開了地獄之門，這是一項愚蠢的決定；許多民眾贊成脫歐，卻沒有認真想過脫歐會帶來什後果。對於公投結果，他非常失望與憤怒。

錢財人才 大學受衝擊

英國脫歐衝擊各行各業，英國各大學不僅失去大批國際學生與財源，也失去來自歐盟的研究經費補助。英國國會上議院副議長葛登（Sue Garden）分析，「英國劍橋、牛津等知名大學與歐盟學術機構有許多合作計畫，同時也獲得大筆經費補助，脫歐之後，大批來自歐盟的學者、研究人員都會受到衝擊，未來這些合作計畫喊停，學者們可能被迫返回歐洲，影響非常大。」

對於英國走向脫歐之路，留歐派葛登表示遺憾。她憂心未來許多醫院、餐廳和旅館等行業找不到合適的人員，目前許多服務人員是由東歐移民擔任，脫歐後將大幅限縮來自歐盟的移民，屆時醫院可能找不到護理人員，某些醫院目前已出現人手短缺問題。

複雜議題 被過度簡化

脫歐公投之後，有學者質疑當時問題設計有瑕疵，讓民眾誤以為脫歐非常簡單，許多支持脫歐者不清楚脫歐會帶來那些後果。沈恩表示，「脫歐是一項複雜議題，不應該以公投方式來表決。」

英國前財政部副部長、英國會脫歐委員會成員、下議院議員丁姆斯（Stephen Timms）也認為，「不宜以公投來決定脫歐議題，這麼複雜的議題應由國會來決定。」

不過，脫歐派重要推手、英國會歐洲研究小組（European Research Group, ERG）主席雅各．里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）反駁說，「公投是民主的程序，大家應該尊重公投結果。」

對於脫歐公投，沈恩認為，英國政府犯了很多錯誤，首先，如此複雜的議題不該公投；其次，公投問題設計有瑕疵；第三，對於這項結果，英國政府沒有哪個機構或單位站出來阻止錯誤繼續發生，也顯示機構失靈。

沈恩表示，「脫歐對於英國的政治、經濟、國家安全、年輕人未來的工作機會都帶來負面影響，幾乎每個層面都是負面影響。」

過渡期滿 可能再延長

對於脫歐的未來，沈恩表示悲觀，「我們已經浪費了2年討論，未來還有2年過渡期，我們幾乎敗得一塌糊塗。」

脫歐派對於脫歐之後的自由貿易協定（FTA）充滿希望，不過，沈恩認為，未來險阻重重，以加拿大與歐盟的FTA為例，雙方談了7年，而英國與歐盟的FTA更加複雜與困難，不可能在2年內搞定。

英國依據《里斯本條約》第50條規定，以2年為期，明年3月29日脫離歐盟；今年3月，歐盟理事會通過有關「未來關係架構」的談判方針，確立英國脫歐後之過渡期安排至2020年12月，長達21個月。未來也可能延長。

沈恩質疑，「這段過渡期間，英國脫離歐盟，對於歐盟不再擁有發言權，雖然比無協議脫歐來得好一些，但是英國在歐盟之外，卻要接受歐盟的法律，這樣有比較好嗎？」他說，「這簡直是一團混亂，而且這個亂局是我們自己製造的。」

脫歐公投讓英國深陷分裂，台灣可以從中學到什麼教訓？國會議員丁姆斯、布瑞克、學者沈恩等異口同聲表示，「不要輕易啟動公投，特別是像脫歐這麼複雜的議題，不適合公投。」

(中國時報)