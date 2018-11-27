推再次公投 留歐不是不可能

自由民主黨脫歐事務暨國際貿易發言人布瑞克（Tom Brake）。（謝錦芳攝）

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中國時報
／倫敦專訪

英國首相梅伊與歐盟達成脫歐協議草案，多位閣員紛紛離去，引發政治危機。自由民主黨脫歐事務暨國際貿易發言人布瑞克（Tom Brake）接受《中國時報》專訪時表示，「梅伊的爛協議（bad deal）或無協議（no deal）都不是我們的選項，我們主張再次公投讓人民來決定，相信留歐派會勝出。」

布瑞克11月上旬在國會辦公室接受專訪時表示，脫歐公投讓英國陷入嚴重分裂，「自民黨主張完全停止脫歐」。脫歐程序已經啟動，外界多認為不可能喊停，但他強調，「當然可以喊停，只要國會多數通過停止脫歐，我們可以在明年3月29日之前任何時間喊停。」

他指出，「雖然很困難，但並非不可能。一種方式是政府宣布停止脫歐；另一種方式是，當首相與歐盟達成協議草案，國會加以否決，並且主張舉行再次公投，由民意來決定國家的未來方向。我們不要在梅伊的『爛協議』與『無協議』之間做選擇，國會可以迫使梅伊舉行再次公投。」

再次公投的機率有多高？布瑞克說，「我們不希望稱為第二次公投，因為這次和第一次公投不一樣。我們稱為『人民投票』（people’s vote）。」如果人民選擇留在歐盟，那麼政府必須回應，停止脫歐程序，亦即向歐盟撤回脫歐的議案。

對再次公投的最好時機，他表示越快越好。梅伊與歐盟達成脫歐協議草案要由國會投票通過，如果國會拒絕梅伊的協議草案，選擇再次公投，那麼約需5個月準備期。

針對梅伊多次表示不會舉行第二次公投，布瑞克表示，梅伊的脫歐協議草案無法獲得多數國會議員支持，最後，她必須被迫改變態度，不論她喜不喜歡。對於梅伊的脫歐協議，他不會支持的，因為這項協議草案比目前英歐的關係還糟。

(中國時報)

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