蘇格蘭將拿回漁業自主權

2018年11月27日 01:19 中國時報 謝錦芳 ／格拉斯哥專訪 ／格拉斯哥專訪

英國脫歐協議草案中，最主要爭議在於北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊界問題，英國與愛爾蘭均主張不能有硬邊界。蘇格蘭國會議員哈瑞斯（Alison Harris）接受《中國時報》專訪時強調，脫歐之後，北愛爾蘭與愛爾蘭之間不設硬邊界，這是有辦法做到的；此外，蘇格蘭在漁業方面可以拿回自主權。

兩年前脫歐公投中，蘇格蘭與北愛爾蘭均主張留歐，與主張脫歐的英格蘭與威爾斯立場冏異。

英國脫歐協議草案中，北愛爾蘭邊界問題是最大爭議點。英國要脫離歐盟，但梅伊與歐盟達成協議草案中，為北愛爾蘭設立特殊安排，暫時留在歐洲單一市場，意味著未來貨品進入北愛爾蘭可能必須接受檢查，是否符合歐盟的標準。問題是，過渡期結束，英國脫離歐盟，又希望在貨品貿易方面把關稅與非關稅障礙降至最低，前後充滿矛盾。

對於北愛爾蘭邊界問題，哈瑞斯表示，脫歐之後，英國內部不應有邊界問題，北愛爾蘭與愛爾蘭之間也不應設硬邊界，她相信是有辦法做到的。

對於無協議硬脫歐的機率升高，哈瑞斯表示，不論英國政府與歐盟達成什麼樣的協議，英國政府與歐盟雙方依然要對無協議脫歐做好準備。

脫歐帶來許多挑戰，但哈瑞斯認為，脫歐也帶來新機會。例如，英國可以展開自己的貿易政策，較能符合英國民眾與企業的需求。「在歐盟中，蘇格蘭漁民必須遵守歐盟訂定的配額，未來蘇格蘭可以依漁民需求發展自己的漁業。」

(中國時報)