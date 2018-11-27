烏來2區代涉賄 1票喊1.2萬

九合一大選平安落幕，檢警查賄不停歇，警政署長陳家欽26日到警局慰問員警執勤辛勞。（警政署提供）

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中國時報
／台北報導

九合一選舉剛落幕，台北地檢署接獲檢舉，指當選新北市烏來區民代表朱鴻益、吳真，以及忠信里里長黃忠信3人，涉嫌以每票5000至1萬2000元代價，向80多位選民買票，昨動員210名警調人員拂曉出擊，兵分15路搜索3人及樁腳、選民處所，約談67人，查扣現金1萬元，依違反選罷法漏夜偵辦中。

搜出萬元 證實是買票錢

據了解，本案賄選金額每票最高1萬2000元，創下本屆九合一選舉查賄現金買票最高價碼，更是北檢近年查獲最大宗的現金賄選案件。

據調查，新北市烏來區區民代表4個選區應選7席，共有13人登記參選，選情十分緊繃。檢調接獲檢舉，指新當選新北市烏來區民代表朱鴻益、吳真2人及忠信里長黃忠信，涉嫌在選舉期間，透過樁腳以每票5000至1萬2000元代價，向80多位選民買票，事後，朱、吳、黃3人也都順利當選。

台北地檢署檢察官郭耿誠昨指揮新北市調查處、新店警分局共210人上山，兵分15路搜索，共約談吳、朱、黃及樁腳、選民共67人，警調人員也在部分選民家中，當場搜出1萬元現金，選民也坦承是候選人買票的錢。

由於涉案的被告、證人人數相當多，北檢特別指派15名檢察官親赴新北市調處、新店警分局進行初訊，其中吳、朱、黃及樁腳10餘名被告，在晚間9時許，移送北檢漏夜複訊。

全台賄選 嘉義被告最多

據最高檢察署統計，截至26日為止，全國檢察機關共受理選舉不法案5442件、涉案人1萬2337人；其中賄選案4158件、涉案人9864人，以嘉義地檢署受理617件、被告2246人最多，現全國仍有161人遭羈押，交保349人。

至於全國直轄市山地原住民區民代表受理案件36案，涉案66人，賄選27案，涉案52人。

(中國時報)

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