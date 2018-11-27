警開22槍抓毒蟲 命中3槍就逮

潘姓毒蟲中彈後又駕車約6公里逃至新北市石碇區，因失血過多熄火就逮，警方封鎖現場採證，車子左側彈痕累累。（胡欣男翻攝）

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中國時報
／台北報導

潘姓男子昨駕車在台北市遇警方盤查，竟虛心倒車衝撞警車，員警朝其車身連開22槍，潘中彈負傷駕車逃逸，警方一路追了6公里到新北市石碇，潘才因失血過多停車就逮，經檢視其手臂與臀部共中3槍，送醫急救，暫無生命危險。警方查獲潘沿途丟棄的4包安非他命，研判是持毒心虛拒檢，案由警方偵辦中。

昨天上午近10時，北市警南港分局員警在南深路巡邏，在偏僻巷弄發現一輛可疑白色自小客車，員警查詢車籍資料，發現車主是通緝犯，隨即呼叫警網前往支援，員警則先在附近埋伏，等候50歲潘姓男子從工寮走進車內，上前準備盤查。

潘男察覺警方靠近，立即發動引擎倒車，衝撞左後方騎機車警員，員警及時跳開閃過，並見潘男拒檢衝撞，立即開槍回擊，2名員警連續朝車身開了22槍，多數都集中左側，造成駕駛座的潘男手臂、臀部共中3槍，車身彈痕累累。

潘負傷忍痛，駕車衝出警網包圍，一路往新北市駛去；3名員警分乘2輛警用汽、機車在後鳴笛追捕，員警發現潘的左前輪已爆胎，並沿途丟棄疑似幾包毒品，仍鍥而不捨，果然在追了6公里至石碇區某加油站旁，潘主動熄火停靠路邊，員警上前持槍喝令他下車，他因失血過多意識模糊，被員警拖下車。

警消隨即將潘男送醫急救，經開刀後暫無生命危險，並由員警戒護中。

警方查出潘男有毒品前科，並且陸續將潘沿途朝車外丟棄約115公克的4包安非他命拾回，研判可能因此拒檢逃逸。至於該車車主，目前遭通緝下落不明，警方研判應是潘友人，正循線追查，並待潘清醒後，依毒品、妨害公務罪嫌送辦。

(中國時報)

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