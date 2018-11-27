丁守中不驗票 將提選舉無效

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中，不滿中選會選務疏失，發生棄保效應，讓他僅以3254票落敗，向台北地院聲請重新計票，前天宣稱要繳交428萬多元保證金驗票，不料，昨卻由律師到北院撤案，律師周國代表示，經律師團與專家學者討論後，認為驗票曠日廢時，將待中選會公告後，再提選舉無效之訴。

法界指出，丁守中聲請重新計票，一旦未逆轉，保證金將全數沒收，加上驗票逆轉有其難度，這恐怕是丁與律師團最後考慮不驗票的原因，只不過，選舉無效之訴，當事人必須舉證，舉證有相當的難度，丁守中要面臨更大的考驗。

丁守中在24日開票結束後，立即前往北院遞狀聲請查封票匭及重新計票，法官審理認為他與柯文哲的得票數差距在千分之2，符合重新計票規定，要他補交保證金後，裁准聲請。

丁25日與律師團開記者會，表示在昨天上午聲請期限前會繳納保證金，但丁的律師周國代出現後卻表示，不是來繳納保證金，而是撤回重新計票的訴狀。

律師周國代說，進入驗票計票程序將曠日廢時，因此改變訴訟策略直接進入訴訟程序；律師團針對北市長選舉期間，違法亂紀、亂無章法的事證及資料蒐證完畢後，將提起選舉無效之訴。

倘若丁提出訴訟，法院受理後，將設選舉法庭且採合議制審理，並先於其他訴訟審判，以二審終結，且不得提起再審之訴，各審受理法院應於6個月內審結，換言之，法院將在1年內有終局判決結果。

(中國時報)

駕車過彎撞山壁墜橋 妻死夫傷 國道警集氣 侯友宜探昏迷警員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。