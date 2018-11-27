丁守中不驗票 將提選舉無效

2018年11月27日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中，不滿中選會選務疏失，發生棄保效應，讓他僅以3254票落敗，向台北地院聲請重新計票，前天宣稱要繳交428萬多元保證金驗票，不料，昨卻由律師到北院撤案，律師周國代表示，經律師團與專家學者討論後，認為驗票曠日廢時，將待中選會公告後，再提選舉無效之訴。

法界指出，丁守中聲請重新計票，一旦未逆轉，保證金將全數沒收，加上驗票逆轉有其難度，這恐怕是丁與律師團最後考慮不驗票的原因，只不過，選舉無效之訴，當事人必須舉證，舉證有相當的難度，丁守中要面臨更大的考驗。

丁守中在24日開票結束後，立即前往北院遞狀聲請查封票匭及重新計票，法官審理認為他與柯文哲的得票數差距在千分之2，符合重新計票規定，要他補交保證金後，裁准聲請。

丁25日與律師團開記者會，表示在昨天上午聲請期限前會繳納保證金，但丁的律師周國代出現後卻表示，不是來繳納保證金，而是撤回重新計票的訴狀。

律師周國代說，進入驗票計票程序將曠日廢時，因此改變訴訟策略直接進入訴訟程序；律師團針對北市長選舉期間，違法亂紀、亂無章法的事證及資料蒐證完畢後，將提起選舉無效之訴。

倘若丁提出訴訟，法院受理後，將設選舉法庭且採合議制審理，並先於其他訴訟審判，以二審終結，且不得提起再審之訴，各審受理法院應於6個月內審結，換言之，法院將在1年內有終局判決結果。

(中國時報)