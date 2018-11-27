國道警集氣 侯友宜探昏迷警員

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中國時報
／台北報導

國道公路警察局實習員警王黃冠鈞，23日淩晨在處理事故時遭追撞受重傷，新北市長當選人侯友宜昨到林口長庚醫院，探視昏迷中的王黃冠鈞，安慰他的雙親一定要堅強；警局也在臉書幫忙集氣加油，冠鈞父親說，他不怪任何人，因為這是身為警察的職責，該臉書一天下來，湧進近400筆留言加油。

王黃冠鈞母親看到侯友宜，一直哭訴「我的孩子才21歲啊！」，聞之令人鼻酸。他只能安慰也是警察同仁的冠鈞爸爸，一定要堅強起來，再困難的關卡，都可以過去。侯友宜並呼籲應立即改善國道員警執勤裝備。

國道警察表示，21歲王黃冠鈞從小崇拜爸爸是保護人民的英雄，所以跟隨爸爸的腳步成為警察，沒想到會在實習發生意外，這些天來，他的父母一直守在醫院，眼淚都流乾了，希望孩子能清醒過來，所以特別在臉書上呼籲大眾幫冠鈞加油打氣。

自稱是王黃冠鈞國中補習班同學的網友表示，冠鈞爸爸在他還在念國中時，擔任高雄特勤，想必冠鈞是以爸爸職業為傲，長大後選擇跟爸爸一樣，做一個守護安全的警察，但幾年沒見，卻在新聞看到消息，心裡百感交集。

也有冠鈞高中化學老師留言呼喊冠鈞加油，要他保持意識，不要慌，回想深刻的回憶，醒過來，還有大好的人生等著你，「加油，你一定做的到」。

國道警察另以一張4位民眾就站在事故車的後方，車道淨空的照片，說明之前所有的車子都在閃避這輛車，並幾度要撞上站在車外的民眾，身為警察的職責，能眼睜睜看著民眾身陷危險嗎？所以員警開警示燈、打開警報器，停在後方保護民眾，不敢想像如果再慢10秒鐘，現場這4條人命會如何？

(中國時報)

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