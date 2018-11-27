韓流推手吳音寧 去留成焦點

2018年11月27日 01:19 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

韓流橫掃全台，新當選的高雄市長韓國瑜終結民進黨在高雄市20年的執政，也帶動國民黨選情，而這股韓流當初就是從北農颳起，這次選舉不但吹垮民進黨，驚險連任的台北市長柯文哲都坦言，自己沒被（韓流）滅頂已經很厲害了。北農將於29日舉行董事會，總經理吳音寧去留，恐再度成為焦點，北農常董張永成直言，對吳音寧的去留，柯市長應該要好好傾聽民意。

互動不佳 柯抱怨險遭滅頂

韓國瑜原本擔任北農總經理，去年初因民進黨爭取北農總經理一職而黯然下台，接手北農總經理吳音寧自去年6月上任以來，歷經休市、出國考察、堅拒不赴議會備詢等爭議，更促成韓流旋風，讓這次九合一大選有「民進黨成也北農敗也北農」一說。

不只如此，吳音寧任內與柯市府互動不佳，柯文哲還曾公開痛批，「她懂甚麼！」另外，韓國瑜這次選舉帶動國民黨整體選情，包括代表國民黨參選台北市長的丁守中，柯選舉期間一度選情危急，還抱怨就是民進黨硬拔韓國瑜北農總經理才造成現在的局面，最終柯僅以3254票驚險過關，險遭寒流滅頂。

如今柯文哲順利連任、民進黨執政縣市慘敗，吳音寧去留問題，也在這次市府小內閣改組時被提及。

常董張永成籲柯傾聽民意

北農常董、全國農會總幹事張永成就表示，此次選戰雲林、彰化等農業大縣，民進黨慘敗，這是農民用選票在表達基層最真實的聲音，農委會長期以來放任菜價崩盤、出事也只會推拖責任。張永成話鋒一轉，不知農委會為何要如此呵護吳音寧？中央卻未說過一句公道話，令人不解，也呼籲柯文哲「現在選舉結束了，應該好好傾聽民意」。

據了解，北農董事會將於29日舉行，屆時將討論明年預算案、民股董事遞補事宜，北農總經理人事案也恐再度成為焦點。不過，目前北農董事會共有23席，北市府占5席、農委會5五席、全國農會5席、青果社占2席、其餘民股業者則握有6席，若要讓吳走人至少要過半席次同意。

(中國時報)