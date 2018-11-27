三鶯大橋機車道 2年後完工

2018年11月27日 01:19 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

三鶯大橋改建計畫第一階段將在2020年2月完工，新北市長朱立倫（右三）26日前往視察。（許哲瑗攝）

三鶯大橋為往返三峽、鶯歌地區的重要道路，但橋梁老舊，汽機車爭道情況嚴重，且砂石車、大貨車出入頻繁，多年來意外頻傳。新北市政府、中央編列22億改建經費，分四階段施工，採汽機車分流，並串聯河濱自行車道，第一階段預計2020年完工。

朱立倫視察工程進度

新北市長朱立倫26日邀集工務局，前往視察工程進度，朱立倫表示，三鶯大橋橫跨大漢溪，是三峽往返鶯歌唯一道路，屆時汽機車分流後，不僅可強化交通、防洪防災能力，未來用路人、行車權益將獲得更完善的保障，也還給居民安全回家的路。

工務局長朱惕之表示，三鶯大橋橋齡超過30年，因橋梁寬度不足，沒有設置人行道、自行車專用道，人車爭道情況嚴重，每當入秋後東北季風風勢強勁，嚴重威脅機慢車及行人安全，畫面險象環生，多年來意外頻傳。

市府自2014年進行改建評估，匯集各地專家、學者意見，橋梁工程採四階段改建，已在去年12月動工，第一階段先興建上下游兩側的機車、人行道專用匝道，預計2020年2月完工，並接續進行第二、第三階段的主橋改建，第四階段則增設環河路匝道，串聯鶯歌地區環河路網。

汽機車分流 強化防洪

朱惕之指出，完工後三鶯大橋將成為汽機車分流、串聯河濱自行車道的綠色交通網絡橋梁，除了紓緩往返三峽、鶯歌地區交通阻塞問題外，同時強化防洪、耐震能力，降低橋墩遭洪水沖毀機率，此外，橋上平台欄干也融合大漢溪景致，設計成蘆葦搖曳的意象，結合三峽、樹林和鶯歌自行車道，打造一座觀光新地標。

新工處說明，三鶯大橋是新北市重大公共建設指標之一，改建橋梁長約600公尺、寬7.5公尺，第一階段施工進度已達40％，總經費9億9558萬餘元，目前正進行至鋼橋吊梁吊裝工程，預計2020年2月完工，並接續後續工程。

(中國時報)