拚市政 林智堅視察動物園

新竹市長林智堅（左二）順利連任後，恢復上班第一天就馬不停蹄趕赴動物園視察工程。（徐養齡翻攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市長林智堅順利連任，謝票隔天便馬不停蹄「上工」，26日一早趕赴市立動物園視察工程進度，儘管陰雨綿綿，林智堅仍堅持走遍園區視察工程品質，關心園內動物健康狀況及安置情形，要讓動物園盡速以全新面貌與市民見面。

讓遊客與動物零距離

新竹市立動物園再生計畫是林智堅上任以來重要政見之一，要讓老動物園風華再現，工程除了呈現「棲地式動物園」，更要打造友善步行空間，營造舒適、親近自然、親子休憩園區，並妥善保存歷史建築，讓遊客與動物零距離，成為台灣動物園重要典範。

城市行銷處長顏章聖簡報說明，動物園再生計畫工程經費約2.5億元，各區現正進行建築結構施作，市府嚴加關注施工單位進度與各區工程協調，並掌控委外廠商及室內裝修工程進駐時程，目標於明年下半年完工。

預定明年下半年完工

林智堅格外重視施工期間各類動物們的居住環境，他也前往河馬「樂樂」的欄舍，關心生活情形，確認未來水池面積及活動範圍，他也責成城銷處與產發處合作分工掌握進度，讓工程順利完工。

產發處表示，「動物園再生計畫」施工要點，以營造「公園裡的動物園」與動物環境友善的「棲地式動物園」為出發點，一改過去「動物關在籠子」的傳統做法，除增加動物活動空間，也讓人與動物的互動更親近自然，相信完工後的品質會讓市民耳目一新。

(中國時報)

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