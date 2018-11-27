小內閣 媽媽市長將重用年輕人

2018年11月27日 01:19 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

新科台中市長盧秀燕的市府人事布局備受矚目。她26日受訪表示，正積極籌組中，將會做整體考量，尊重、相信年輕人，給年輕人機會，培育國家下一代人才；這是她身為「媽媽市長」很重視的地方。此外，只要是好人才，不分藍綠都會好好重用，台中的未來比政治分類重要多了。

盧秀燕 培育下一代人才

盧秀燕上午展開大里、霧峰謝票行程！自大里競選總部出發，沿途斷斷續續下起毛毛雨，盧秀燕一路身穿簡易雨衣站在宣傳車向民眾揮手致謝，有不少民眾熱情回應。

盧秀燕出發前受訪表示，市府小內閣人選正積極籌組中，將會有整體的考量，相關被徵詢的當事人都有個別和家庭的考量，必須先尊重當事人，等市府內閣名單完全確認後，會再對外公佈。

人事布局是否會大力啟用年輕人？盧秀燕表示，她長期風格都是尊重年輕人、相信年輕人，也給年輕人機會。例如，她這次台中市長選舉競選團隊成員組就非常年輕；培育國家下一代人才非常重要，這是她身為「媽媽市長」很重視的地方。

好政策 一定會延續下去

盧秀燕指出，很感謝林佳龍市長向她承諾積極協助交接。她強調不管是胡志強、林佳龍，再到盧秀燕，好的政策都會延續，她也會提出計畫讓各項市政更加完善，她的施政充滿包容與公平，手心、手背都是肉，她會做好媽媽市長。

盧秀燕在選前辭去立委，選區立委將進行補選。盧秀燕表示，她尊重公平的機制不會介入，國民黨要改革就是從公平的機制讓最好的人選產生；她會輔選公平產生的適合人選，讓民眾擁有一個相當優質的民意代表。

(中國時報)