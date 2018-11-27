張麗善呼應韓 打開農產通路

2018年11月27日 01:19 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長當選人張麗善26日先到雲林第二監獄向哥哥張榮味報喜，接著從土庫鎮馬光老家出發展開謝票活動，並把當選榮耀和鄉親分享。她強調為使縣政無縫接軌，初期會穩定人事，對於高雄市長當選人韓國瑜等人將組兩岸工作小組，張麗善表示，兩岸和平穩定是一直以來共同的期許，也必須實現，未來會和高雄等縣市聯手打開農產品通路。

當選歸功鄉親 縣政無縫接軌

張麗善和姪女張嘉郡、副手斗六市長謝淑亞昨天上午先到雲二監探監，當面向張榮味傳報當選喜訊。張麗善說，哥哥很開心，因為她選得比他當年還好，感覺比他自己當選時還高興，也十分肯定她的努力，期勉她要勇敢承擔責任，好好做事，努力完成鄉親所交代的任務。

張麗善回到馬光老家受到鄉親熱烈歡迎，她先向順安宮媽祖上香，感謝老家鄉親團結合作無間力挺她，讓未來子孫知道，只要想為民打拚都可以獲得支持，當選榮耀是屬於鄉親的，她會感恩惜福地和人民站在一起。

張麗善指出，這次選舉結果可以看到民意的展現，足以讓一個政黨站起來，也可以讓一個政黨消退，所以人民最大，民意至上，把縣市首長列為當然中常委是可考慮的方向，讓黨意切合民意，國民黨才有生存的價值。

建議縣市首長 列當然中常委

對於縣府人事調整，張麗善表示，縣政的推動不能有空窗期，為了無縫接軌，初期會盡量穩定人事，深入了解現有缺額後，再尋求專業團隊入駐，至於綠能政策，她不排斥，但土地很寶貴，不能因發產綠能而犧牲土地，也遺憾中央未能將綠能智慧城設在雲林，不過，她會尋求綠能和農業產業間的平衡。

對於高雄市長當選人韓國瑜、南投縣長林明溱等人將組成兩岸工作小組，被問到是否跟進時，張麗善強調，兩岸的和平穩定是我們一直以來共同的期許，也是必須實現的，兩岸合作打開銷路，她會和高雄等縣市攜手，一起為農民打開國內外通路。

(中國時報)