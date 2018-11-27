屏東鄉鎮市長選舉 民進黨亮警訊

民進黨在屏東縣鄉鎮市長選舉成績也不理想，首善之區屏東市長寶座由國民黨籍林恊松拿下。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

民進黨在這次選舉中大敗，屏東縣33鄉鎮市長選舉也可見端倪，33人中有8名國民黨籍、7名民進黨籍、18名無黨籍。此次民進黨鄉鎮市長共提名18人，最後只當選7名，多人是敗給初選時的手下敗將，顯然民進黨的初選及提名制度出現問題。

多人輸給初選落敗者

民進黨年初在鄉鎮市長初選過程中，幾個鄉鎮的敗選者因覺得不公，決定脫黨參選，最終在年底選戰中擊敗民進黨提名者，一雪初選敗選之仇，包括枋山鄉洪啟能擊敗羅金良，長治鄉古佳川擊敗黃志仁，黃在民進黨提名的巫國彰過世後代表巫出馬參選。

另外車城鄉未提名現任鄉長張春桂，改提名董松山，最後仍由張順利連任；高樹鄉因梁清旺脫黨參選，和民進黨提名的楊秀文雙雙敗選，由無黨籍前鄉長王樹圍漁翁得利；潮州鎮潘素霞初選落敗後脫黨參選，過程中和綠營蔡恭泰打得激烈，2綠1藍競逐下最後由藍營周品全獲勝。

在國民兩黨對決鄉鎮市中，最重要的屏東市長寶座由國民黨籍林恊松拿下，延續了藍營在屏東縣最重要的灘頭堡。人口眾多的鄉鎮中，藍營拿下潮州，綠營則拿下萬丹、東港、內埔。

縣長前哨戰表現不佳

雖然選舉結果無黨籍鄉鎮市長占大多數，不過有多名「隱性國民黨籍」當選人，當初因考量屏東縣選民結構綠大於藍，以無黨籍名義參選，爭取最多選票。另外有無黨籍當選人，在選舉期間請縣長潘孟安站台，選後可能因政治因素考量加入綠營。

值得注意的是，此次選舉也是下屆縣長寶座前哨戰，綠營有志下屆縣長寶座者此次積極安插人馬參選鄉鎮市長，結果並不如預期，後勢如何發展仍待觀察。

(中國時報)

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