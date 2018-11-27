傳接副市長 藍世聰未回應

民政局長藍世聰。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲險勝連任，小內閣重新洗牌，其中副市長林欽榮借調期滿，以及原本由兩位副祕書長兼代的地政、財政局長，都需另覓專業人選，至於都發局長林洲民、產發局林崇傑則因大巨蛋、北農爭議，去留備受關注。

九合一大選落幕，北市府首長將於12月18日總辭，25日舉辦市長就職，屆時局處首長勢必大搬風，由於原本的地政局長李得全、財政局長陳志銘都已升任副祕書長，地政局長、財政局長確定懸缺，至於，陳志銘多次公開為柯辯駁還債爭議，也被看好有機會更上層樓。

至於副市長部分，因民政局長藍世聰在白綠分手初期，曾在議會質詢時公開力挺柯的舉動，讓柯相當感動，外傳已被徵詢擔任副市長意願，但致電藍本人未獲回應。因此也牽動現任三名副市長林欽榮、鄧家基和陳景峻的去留，其中，林欽榮2014年由交大客家文化學院人文社會系借調，若未留任應會返校任教。不過，民進黨籍陳景峻因長期擔任「柯綠橋梁」，腹背受敵，昨已向柯表明辭意。

因為柯任內和選舉期間，包括大巨蛋、北農事件、果菜市場改建等，都被當作攻擊罩門，相關局處首長如都發局長林洲民、產發局林崇傑自然首當其衝，24日後烏紗帽是否能保得住，值得後續觀察。不過，兼任北農董座的工務局長彭振聲則傳出有意離開。彭表示，工務局長做了4年，已經破了前人紀錄，目前已經很圓滿，而且市長也沒叫他留任，不過，他有意願專任北農董事，但就看市長的決定。

至於柯辦幾位輔選大將也傳將入府，曾任台北市長室專員的邱昱凱和學姊黃瀞瑩、小牛柯昱安等都傳將回鍋，而柯兩次選舉都加入輔選團隊的周芳如在藝文界人脈多，也可能入府。

(中國時報)

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