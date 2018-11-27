新北操盤大勝 李乾龍居功厥偉

2018年11月27日 01:19 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨今年在新北市長選舉大勝29萬票，新北市議員也拿下33席半數席次，提名的青年新人更是6席全上，戰績彪炳，幕後操盤手國民黨新北市黨部主委李乾龍居功厥偉，李乾龍謙稱，這是團隊合作拚出來的結果，代表著國民黨要承擔更多民眾期待。

國民黨議會席次從原本的26席增加到33席，李乾龍指出，除了因民進黨自身的執政包袱，國民黨此次選戰確實重新團結起來，他上任後，將黨內過去鬆散的地方組織重新整頓，廣納地方仕紳與青年加入黨部輔選團隊，讓地方組織更有效率和活力。

李乾龍說，此次選戰最難能可貴的，就是黨部提名的6名新人全數當選，其中陳偉杰、王威元、江怡臻都是選區最高票，葉元之、唐慧琳、廖先翔也都是選區第二高票當選，成功讓新北市議會國民黨團納入年輕新血。

談到讓新人全壘打的策略，李乾龍說，除了透過空戰輔選，主要仍是他囑咐每位新人要接地氣，勤站橋頭、走訪家戶，在空戰取得曝光度後，順勢在陸戰中拿下自己的灘頭堡，同時也因為黨內現任老將深耕選區有成，雖然新人搶攻，老將依然能固守基本盤當選。

特別的是，第一選區的陳偉杰黨內初選階段本要投入第六選區，黨部策略性安排轉戰北海岸，最後兩個選區各提名的2席全都上，陳偉杰更是強壓綠營提名的2名青年選人，衝出第一高票，讓李乾龍笑說：「這就是策略成功！」

對於國民黨在新北打下堪稱大獲全勝的選戰，李乾龍說，「水能載舟，亦能覆舟」，這次是團隊合作拚出來的結果，代表著國民黨要承擔更多民眾期待，才能禁得起選民下一次投票檢驗。

(中國時報)