抽中不當選 候選人要求驗票

新竹市新光里長選戰出現同票僵局，東區區公所26日舉行抽籤決定當選人。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市東區新光里長選舉出現同票數僵局，公所26日辦抽籤決定勝負，唯一到場的張進謀抽到不當選票，立刻高喊「抗議」，控訴開票時選委會竟將廢票認定為對手有效票，要聲請重新驗票釐清真相。

這次新竹市里長選戰激戰程度更勝市長、議員，122個里中就有6個里票數差距在10票，其中新光里候選人張進謀挑戰現任里長何智昌，最終2人得票皆為1002票，依法進入抽籤程序。

抽籤工作26日在東區區公所舉行，由該區選務作業中心主任賴榮光主持，先依照公告候選人名單號次抽出抽籤順序，再依序抽出當選與不當選籤。

登記號次1號的張進謀親自到場，2號何智昌未出席，由賴榮光代抽，張率先抽籤，結果抽到不當選籤票，等於何鐵定抽到當選票，張當下情緒激動，並拒絕簽名，大喊一聲「抗議」，穿上外套憤而離席，沿路仍不時怒罵宣洩不滿。

張進謀指控，新光里3個投開票所，都有競選團隊到場關心開票，其中1張票剛好蓋在1號和2號圈選框之間，卻被選務人員認定是對手的有效票，導致最終票數形成同票局面，因此要求第119、120、121投開票所重新驗票。

選委會表示，抽籤程序依法辦理，候選人有異議，可逕行提出，也有權聲請驗票，至於張進謀質疑有出現爭議票，將交由司法勘驗認定。

(中國時報)

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