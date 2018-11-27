拍畢業照 龍接受落敗反求諸己

2018年11月27日 01:19 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍（中）26日主持最後一次市政會議，與一起打拚4年的「台中隊」拍畢業照。（盧金足攝）

台中市長林佳龍連任失利，敗選是否受中央執政的大環境影響？林佳龍26日說，選舉結果就是最高民意，他一方面檢討自己，一定是有做得不盡理想的地方，可能努力不夠，也可能沒有體察到民意；選後將先沉潛，一方面思考也休息，調整步伐後再決定未來的路。

林佳龍昨日主持任內最後1次市政會議表示，投票結果是台中市民集體選擇必須尊重與接受，選舉勝敗只是一時，他也不會改個性，不管在那裡總是會帶頭大家做有意義的事。會後與局處首長拍畢業照，忙碌休息一下再出發。

對全台選情重挫，是否受中央執政拖累？林佳龍說，做為市長候選人，他就是反求諸己同時檢討改進，花博效應及政績牌是否失效？他強調「做我們該做的事情，大家對花博的肯定，也是對市府肯定，做好政績是應該的，市民投票各種原因就是尊重。

他表示，選後工作當作一種社會療癒，他與妻子廖婉如花許多時間安慰身邊的人，過程沒有相擁而泣，反而經過討論都覺得這4年都在認真做事，留下一些令人懷念的成績。

「要走出個人成敗的框架，台中這座城市是有進步的！」林佳龍說，第一時間想的是如何為失望支持者做療癒，推薦大家去看花博，看到花博的美好，心情就會放開;個人得失不足為道，這也是交給下一棒最好的基礎，希望接任者能做得更好。

(中國時報)