莊豐安吳上明 被點名選議長

嘉義市長涂醒哲（左）與議長蕭淑麗握手致意，自嘲「不能笑得太燦爛」，雙方展現民主風度。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

選舉落幕，嘉義市議會26日定期會開會，幾家歡樂幾家愁，轉戰市長失利的議長蕭淑麗如常主持會議，連任失利的市長涂醒哲與蕭淑麗握手展現民主風度，「議會老兵」吳上明、「台灣隊」莊豐安都被點名問鼎議長大位。

選後涂醒哲出席議會備詢，與蕭淑麗互相握手致意，展現民主風度，涂醒哲自嘲「不能笑得太燦爛」，對於未來規畫他低調不語，下午市長室人員開始替他整理辦公室、打包物品，據其幕僚人員透露，選戰剛過，涂市長會先休息、沉澱一段時間。

蕭淑麗轉戰市長失利，她感謝一路陪她的團隊及支持者，將先休息、沉澱一下，再規畫未來的生涯，此次選舉有資深議員意外落馬，無黨籍凌子楚、黃思婷、民進黨黃大祐、國民黨陳家平等新人上榜，議會生態可能有結構性改變，議長人選備受矚目。

選舉期間，涂醒哲與民進黨及無黨籍議員候選人組成「台灣隊」拚議會過半，屬於台灣隊的莊豐安連任成功，被點名可望問鼎議長寶座；無黨籍資深議員吳上明自喻「議會老兵」，也有國民黨議員推舉他更上一層樓，他頗為躍躍欲試，公開自承是追隨故市長許世賢的「許家班」代表人物。

民進黨議員王美惠以8007票第3度拿下西區最高票，國民黨議員傅大偉以5922票拿下東區第1名，2人各為藍、綠營搶下第1名議員，互相道賀，並期勉繼續腳踏實地為民服務。

(中國時報)

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