合庫赴屏東 預約下個戴資穎

2018年11月27日 01:19 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

旗下擁有世界球后戴資穎及周天成的台灣羽球強權合作金庫，26日南下屏東中正國中與校方簽署建教合作，未來將提供獎金、羽球耗材及技術指導，期盼有朝一日能在國境之南培養出另一個球王、球后。

受到世界球后戴資穎近年來優異表現，加上周天成與王子維曾同時攻占世界男子羽球排名前十，使得民間興起一股羽球熱潮；近幾年脫穎而出的屏東市仁愛國小校長許嘉政表示，3年前球隊初成軍，硬是湊出12人征戰南北，逐漸打出成績後，如今球隊與社團規模近160人，且持續成長。

避免好不容易培訓的人才外流，中正國中今年成立羽球體育專班，銜接仁愛國小直升的球員，就在剛完賽的屏東縣運國女組羽球項目中，強勢拿下冠軍。

合庫羽球教練李維仁坦言，近年來仁愛國小在台灣嶄露頭角，不久前在台北舉辦的國小盃，從史上最多的2500名選手中，拿下小六女團冠軍；他強調，這是合庫首次與國中以下學校簽約，目標不僅是要推廣羽球項目，更盼能從中挖掘優秀選手。

中正國中校長賴詠清說，培訓體育人才若沒資源挹注，很快就會被其他縣市挖角，但光靠學校能力有限，此次合庫每年贊助12萬元及球具耗材，讓小球員可以沒有後顧之憂專心練球，更是支撐他們邁向頂尖的最大動力。

(中國時報)