秦慧珠王浩陳錦祥 表態角逐北市議長

2018年11月27日 01:19 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

國民黨議員當選人王浩（林縉明攝）

台北市議會副議長陳錦祥（本報資料照片）

九合一選舉落幕，台北市議會議長寶座爭奪戰正式展開，國民黨議員當選人王浩26日率先公開表態角逐議長，王浩表示，自已當過4屆議員，也在市府當過首長經歷，有信心憑藉經驗讓議會運作順暢，近期將拜會其他議員爭取支持。先前傳出有意爭取參選議長的副議長陳錦祥、秦慧珠，也鬆口會爭取黨內初選。

北市議員應選63席，選舉結果出爐，國民黨拿下29席，民進黨僅剩19席，兩陣營均未單獨過半，國民黨雖占有人數優勢，仍需要與小黨合縱連橫，若加上過去議長選舉都支持國民黨的新黨2席，至少還要爭取1席其他黨派議員支持。

王浩昨正式宣布角逐議長，他說，國民黨未在台北市取得政權，議會席次也未過半，為了不要謠傳來謠傳去，希望讓議長選舉檯面化，也有助於往後選務工作推動；此外，此次選舉產生很多新議員，議事傳承很重要，有信心可以順利推展議事。

先前傳出有意參選議長的藍營議員秦慧珠、陳錦祥，昨也鬆口會爭取參選。

秦慧珠表示，議長須具備人和、公平公正主持議事能力，平衡各政黨尋求最大公約數，但也要尊重不同黨派聲音，做到公正客觀；至於如何爭取其他議員支持，秦慧珠笑稱這是「秘密行動」。

副議長陳錦祥則表示，代表藍營參選議長須遵循黨內機制，有意角逐議長的議員都可以登記，黨團最後透過假投票產生人選。

(中國時報)