高思博謝票 將培養年輕人參政

代表國民黨參選台南市長失利的高思博（右），26日開始謝票行程，國民黨新營黨部志工請他在競選背心上簽名留念。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

代表國民黨參選台南市長失利的高思博，26日從台南溪北地區展開謝票行程，他表示這次雖然沒能翻轉成功，但有30多萬的鄉親支持，透露出民眾渴望改變的訊息，未來他會繼續蹲點台南經營以凝聚力量，並找尋更多有能力、有意願的年輕素人參政，希望在2020總統大選中，台南的選票可以翻轉成功。

高思博指出，從這次南市選戰結果，可以發現藍、綠都回歸到基本盤的狀況，不信任兩邊的選民占了約3分之1，因此未來國民黨要如何在定位上做出變化，吸引到中間選民的支持，將會是很重要的課題。

高思博說，從這次選舉打下的基礎看來，國民黨可說是恢復生機，在現有的基礎下，有志服務鄉親的黨內同志可以繼續努力，爭取市民的支持；接下來他將留在台南經營，不只蹲點還要「深蹲」，並替黨內找尋優秀的青年人才回來參與政治，希望這些在地新生代能在往後的選舉中嶄露頭角。

針對接下來的立委補選及2年後的立委選戰，高思博明白表示，他已經擔任過民意代表，現在與其自己參選，他更願意協助認同台南、有意參選的黨內同志；而落選後時間變多，高思博打趣說，以後接小孩上下課的任務將落到他身上，也有更多機會為市民服務、傾聽鄉親聲音，並計畫成立「民間監督市政平台」，從第三方角度監督市政。

(中國時報)

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