從臉書出發 素人選上鄉代表

北埔鄉民代表當選人溫庭枋（右），靠著挨家挨戶拜訪，在傳統選區脫穎而出，如願當選。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

北埔鄉民代表會新當選代表溫庭枋，多年前回歸家鄉，有感於公共事務缺乏討論平台，因而在臉書成立「我是新竹縣北埔人」社團，成為在地人討論鄉內事務的空間。今年她在親友鼓勵下參選，同時辭去社團管理員身分，踏實的挨家挨戶拜訪，從素人變代表。

溫庭枋說，她多年前從竹北市回到家鄉北埔生活，發現城鄉落差大，加上許多公共資訊並未廣為流通，4年多前在臉書開創「我是新竹縣北埔人」社團，創造出讓鄉民互通有無、討論公共事務的平台，吸引6千多人加入。

溫庭枋表示，因有些朋友認為她熱心公眾事務，建議她可投入代表選舉，不過她也有些遲疑，至5月才決定參選。自從她下了決心後，也因「我是新竹縣北埔人」不得討論政治話題，而辭去管理員，直到當選後才恢復。

不少人告訴溫庭枋，在鄉下「沒買票選不到」，不過她憑著一股傻膽，和情同姊妹的友人，騎機車、靠走路，挨家挨戶逐步拜訪，從參選到選前，走了3個村里多達8次。

「沒有米粉、沒有車隊、沒有競選總部！」溫庭枋說，她起初也沒想過會當選，但在選舉前，不少選民的鼓勵溫暖、也感動了她，她當選後在臉書寫下「選民就是我的樁腳」，在投開票當天，甚至熱心的去幫她監票、看票，讓她感動在心。

溫庭枋說，未來就職，也會兌現選舉政見，更會定時報告她的工作紀錄，不愧對每張投給她的選票。

(中國時報)

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