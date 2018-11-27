王焜玄涉賄神隱 檢發布通緝

2018年11月27日 01:19 中國時報 呂妍庭 、 廖素慧 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義縣議員當選人王焜玄涉嫌多起賄選案，遭檢方鎖定搜索後，還沒投票就神隱，近日也不見出面謝票，地方議論紛紛，26日嘉義地檢署發布通緝。對此嘉義縣議會表示，12月25日就職日當天，即使王未現身就職，仍無損他的當選資格，不過地方制度法並未保護通緝犯，王焜玄確定失去議會保護傘的庇護。

無黨籍王焜玄以6848票，第2高票當選嘉義縣第6選區議員，檢方經過多日傳喚未到案，昨正式發布通緝令，主任檢察官蔡英俊指王焜玄涉賄犯罪事證清楚，發布通緝後，就算王焜玄到案否認到底，嘉檢有信心會起訴他。

嘉義縣議會指王焜玄何時就職都不影響他當選資格，除非最後他被依違反選罷法起訴，判決確定才會喪失資格。另地方制度法51條規定，縣市議員除現行犯或通緝犯，在會期內非經議會同意，不得逮捕或拘禁，似乎並不適用在王焜玄身上。

下屆縣議員當選名單，17位民進黨籍，9位國民黨籍，如加上無黨力量，泛綠19席勉強過半多1席，如王焜玄就職日未現身，藍營又與無黨結盟推出人選，正副議長選舉恐因此受影響，不過除現任正副議長張明達、陳怡岳，尚未有另一組人選浮出檯面。

此外，嘉市副議長郭明賓因涉嫌賄選，26日應訊後請回，他步出偵查庭面神凝重，面對媒體關心，他吐露「希望檢調不要淪為政治打手，趕快還他清白」。

(中國時報)