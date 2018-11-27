愛澎湖的心 永遠不變

2018年11月27日 01:19 中國時報 陳光復

選舉過後檢討反省，4年前我高票當選，滿懷著理想抱負終於可以為澎湖鄉親努力打拚，一切按部就班正準備大展拳腳帶領著澎湖起飛，然而事與願違未竟之夢，我陳光復鄭重起誓這顆愛澎湖的心永遠一刻也不會離開這片土地。

這次敗選我無奈下台，但是親口答應澎湖鄉親的每一個政見、每一個承諾，我陳光復一定使命必達說到做到，畢竟中央仍是民進黨執政，我會盡全力繼續向中央爭取到底。

1.爭取澎湖居民票價全年5折優惠（老人、幼童、愛心及陪同3.5折），非居民票價淡季7折優惠。2.加速建造白沙鄉及望安鄉的4艘離島交通船。3.辦理縣府機關組織重整加強行政效能。4.重陽及春節敬老金提高至1萬元。5.督促中央加強驅趕取締大陸漁船越域捕魚。

6.協商中央爭取漁民傳統主兼營捕魚權益改善漁民生活。7.興建西嶼鄉外垵村及七美鄉南滬村冷凍製冰廠。8.補助縣籍65歲以上國民裝假牙全口2萬元、半口1萬元。9.興建老人養生村優惠照護老人。10.加速辦理文康市場、啟明市場、司法新村都更，整頓市容活化土地。

11.澎防部及莒光西營區駐軍遷出釋出土地。12.免稅額從6萬元調高至10萬元，財政部已於11月14日預告修正。13.招商完成南海立體停車場複合式商場及青灣仙人掌公園BOT。14.青灣大山文創基地將免租金提供青年文創者進駐。15.觀光產業專用區、環保科技園區、綠能產業園區已完成土地整合與國有財產署聯合開發。

(中國時報)