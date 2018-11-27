黃金資收站 8年回收逾16萬公噸

2018年11月27日 01:19 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

資源回收已成全民運動，新北市以里為單位的資收站成效豐碩，環保局邀請經營里資收站有成的里長分享心得，他們皆表示，資收點數、資收金回饋里民或鄉里建設，讓「垃圾變黃金成真」，是持續推動的重要原因。

新北市環保局副局長張旭彰說，新北市在2011年與里長合作推動「黃金資收站」，鼓勵民眾將家中資源回收物送到資收站換取專用垃圾袋及環保商品，至今已有319里設站，共計回收資收物超過16萬公噸。

張旭彰也說，除黃金資收站，近年也有里長成立「自主營運資收站」，也有回收業者開發智慧回收機，使回收的方式更多元，讓民眾自由選擇。

經營自主營運資收站的板橋香丘里長蘇淑芳說，她自行發想的創新資收點數回饋制度，透過環保志工與里民參與，將資源回收的所得用以美化社區、救助弱勢及獎勵向學「垃圾變黃金」成真，也提高里民參與度。

三重順德里長李鴻志分享「黃金資收站」運作經驗，藉與環保局清潔隊合作變賣里民交付的資收物，除提升里民資源回收意願，也能造福鄉里，更節省了清潔隊員整理資收物時間，達到里民、里及政府三贏的局面。

環保局日前舉辦「新北資源循環─回收有方法，利用價值高」論壇，朝陽科大副教授林宏嶽就指出，要讓資源回收持續發展，必須朝質、量兩個面向推動，分類更仔細提高價值並增量，才能提升回收體系。

(中國時報)