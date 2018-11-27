2018年11月27日 01:19 中國時報 蘇慧貞

2018年11月，台灣空氣中除了大家嚴陣以待、對汙染程度高低的關切，從南到北更瀰漫無所不在的選戰氣氛，在此同時，遠在大西洋彼岸的美國也完成全球矚目的期中選舉，驚愕連連！

這個選舉除了民主、共和兩政黨攻防激烈如舊，也因候選人特質，被稱為史上最多元的選舉！結果出現首位同志州長、史上最年輕女性國會議員、第一位穆斯林女性國會議員及第一位原住民女性國會議員，使得總數535位國會議員席次中有113女性，突破21％，創歷史新高，令人振奮！

前兩天我們所完成的縣市長選舉，也一舉產生7位女性首長，超過30％。而就在剛剛過去的10月，衣索匹亞選出史上第一位女性總統，祖德女士，她也成為目前非洲唯一的女性元首，標記了歷史的新頁！ 因為這些觀察，我利用月中本校慶祝校慶的同時，概要檢視這一所87年前以「理工」奠基的高等學府，過去20年在校園成員組成的性別比例上有哪些變化？1998年時，本校總學生數約為15500人，男女生比2.53，2008年與2018年學生總數均為2萬2000人左右，男女生比則分別降為1.99與1.73。

更特別的是，就讀博士班學位的男女生比例從20年前9:1降為8:2，以及現在的7:3。如果比較本校專任教師組成，男女比例從5:37降為3:24。雖然，隨著女性教育程度與經濟自主意識提升，我國15歲以上女性勞動力參與率在2016年已達50.6％，25-29歲女性則達9成，高於其它主要國家，但因婚育及家庭因素，隨年齡增加而急速下降，45-49歲降至71.9％，形成資源浪費！

短短20年間，這些數字變化說明我們的社會未來勢必更加依賴一個健康、完整的兩性分工互助的機制，才能因應下世代的社會發展模式！

(中國時報)