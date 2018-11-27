林姿妙副手 最快1周後敲定

2018年11月27日 01:19 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長當選人林姿妙成為首位宜蘭女縣長，26日她展開謝票行程，行前對於外界關注的副縣長人選，她表示，副手人選最快於一周後敲定，人選是否為前立委林建榮、蘇澳鎮長陳金麟？林姿妙笑而不答，強調人選會好好規畫。

陳連任失利 可望進小內閣

前立委林建榮曾任宜蘭市長，選戰期間他擔任競選總部主委，是輔選有功人員之一，昨他陪同林姿妙謝票。林建榮說，沒有接獲到林姿妙的徵詢，但「如果有這機會，當然很樂意接受為宜蘭打拚。」林建榮也自認可勝任副手工作。

國民黨籍蘇澳鎮長陳金麟拚連任失利，意外敗給民進黨對手李明哲，是否會進入縣府小內閣，乃至擔任副縣長？陳金麟回應說，人事是縣長的職權，他不方便回應，但未來出路他任由上天安排，現階段就是持續做好鎮長的工作。

林輔選有功 獲林姿妙肯定

林姿妙謝票行程預計是3天，昨天她從溪南競選總部出發，何時公布副手？她回應說，會在謝票完後、適當的時機公布。面對媒體追問時間點，她則透露說，最快是在1周以後會確定副縣長人選。

林姿妙還說，副手條件是最優質、最讚、能為宜蘭縣打拚的人選，她現階段要先謝票，因為很多鄉親很熱情，她也感謝大家的全力支持，上任後就是拚經濟，羅東經驗有目共睹，宜蘭縣拚經濟也會拚得很好。

林姿妙謝票時有總部主委林建榮陪同，對於媒體詢問副手是否考量林建榮？她肯定林建榮的認真，但並未透露林建榮是否會任副手。

(中國時報)