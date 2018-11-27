新北耶誕市集 12月7日優質登場

新北耶誕市集將登場，每年都是不少民眾必訪打卡聖地。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

耶誕節就是要購物！2018新北耶誕市集即將於12月7日在市民廣場登場，本次入選攤商從經典小吃、糕點到金工都有，萬里漁會也入榜，新北市經發局將在現場打造銀色雪白花園，並推出許多優惠，為新北商家年底衝業績，還能參觀新北歡樂耶誕城「桑塔星系」光雕主燈秀，力邀民眾衝買氣。

小吃糕點農漁產 應有盡有

經發局表示，耶誕節是大家聚會以及送禮的日子，為了提供民眾優惠又優質的耶誕禮物選擇，今年耶誕市集聚集新北各大商圈、觀光工廠等店家產品，除可挑選獨特耶誕好禮，也可以認識更多的新北優質產品。

經發局商業科長潘守亷表示，活動訂在12月7到9日一連三天在市民廣場舉行，今年商家從即食、熱食、伴手禮、糕餅甜點、農漁類到織品飾品通通都有。

經發局也說，這些產品都來自新北特色商圈、觀光工廠、新北好禮、耶誕麵包、創意耶誕、公益耶誕等等，全都是經過評選的店家，最適合拿來當成耶誕好禮。

光雕秀遊樂設施 親子同嗨

經發局表示，新北市耶誕市集每年創造營業奇蹟，2016年為各商圈、觀光工廠及伴手禮廠商創造共約達400萬元的業績，去年更創造超過640萬元的營業額，現場超過20萬人次參與，大力宣傳各商圈、觀光工廠及伴手禮等廠商優良商品與服務。

民眾來到耶誕市集購物，同時還能欣賞新北市歡樂耶誕城「桑塔星系」光雕主燈秀，串聯市府二樓LED流光迴廊，彷彿精彩刺激的星際大戰：板橋車站廣場「幻彩星系」燈區，除了有巨型LED球體藝術「迷幻星球」、首度來台展出「許願星池The Pool」，還有無動力地景遊樂區「繽紛星座」與免費遊樂設施，要讓小朋友嗨翻天。

(中國時報)

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