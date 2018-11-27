斥資22億 桃市圖拚3年完工

2018年11月27日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

3度流標、甚至遭藍營議員諷刺未決標、先開工的桃園市立圖書館總館，終於在上周末順利開標，新工處將斥資22億元，興建8層樓的「圖書館棟」及5層樓的「電影院棟」，透過2樓露台相連，將有2000個座位、100萬冊藏書量和8個影廳，預定3年內完工。

未決標、先開工 議員譏諷

落腳於藝文園區的桃園市立圖書館，去年5月競圖，由「郭自強建築師事務所+株式會社梓設計國際團隊」脫穎而出，以「生命樹」概念，融入知識螺旋、圓錐狀環保節能通風採光井、綠色螺旋、環保外皮及書架耐震壁等5大元素，還榮獲2018年國家卓越建設「最佳規畫設計類」最高榮譽「卓越獎」。

可惜招標案一波三折，3度因無廠商投標或廠商不足而流標，但市府仍於選前舉辦開工動土典禮，遭國民黨籍議員詹江村譏諷，第四度公開招標11月16才公告、19日就動土，怎麼可以配合演這齣戲，欺騙百姓。

圖書館+電影院 設計卓越

新工處解釋，因基地有10棵珍貴樹種需遷移，且冬天適合移植，先以1000萬開工進行移樹、整地工程，至少要3個月，且減項重新招標後，22日已順利由春原營造得標，將加快後續議價決標等程序，以利新總圖盡快動工。

市圖將分2棟，8層樓的圖書館包括2000個座位及100萬冊藏書，引進RFID圖書管理系統及智慧圖書館等設施，還增設嬰幼兒遊戲坊、青少年桌遊區、動漫區，屋頂更有開放式庭園。5層樓電影院1樓是主題餐廳，2至5樓有8個廳的公辦民營電影院，2棟建築以2樓露台連結，地下2層停車場可容納401輛汽車、410輛機車，電影棟的外牆還可變身成投影「戶外劇場」，力拚3年內完工。

(中國時報)