府會和諧 盧秀燕展現誠意

2018年11月27日 01:19 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

民進黨市議員失守3席，將淪為在野黨！（陳世宗攝）

台中市議員選戰落幕！第3屆65名議員中，國民黨拿下32席，民進黨25席，藍大於綠，面對市議會政治生態重組，新當選的台中市長盧秀燕26日說，未來府會關係一定要和諧，不管是府會或政府和民間關係，要讓各種力量一起加乘發揮綜效，讓台中大幅進步。

版圖重組 有待磨合

第3屆台中市議員選戰共有17個選區，130人登記，應選65席，藍營拿下32席，綠營25席，無黨7席，親民黨1席。時代力量、歐巴桑聯盟等新興力量，以清新敢衝為號召，卻無法突破重圍。

民進黨老將落馬有范淞育、翁美春、張芬郁、蔡雅玲、王立任、張雅旻及無黨召集人張立傑等。綠營當選新秀有「新5力」的施志昌、林祈烽、黃守達、林德宇及林佳龍子弟兵，周永鴻、張家銨等人。

尊重民意 減少衝突

藍營初試啼聲就上榜的北屯區黃健豪、北區陳文政；政治世家「薪火相承」有現任議長林士昌之子林孟令，前台中市議長張宏年之子張彥彤，東南區工學里長羅廷瑋等。無黨新當選有陳廷秀、王朝坤與徐瑄灃等人。

台中市政府與市議會4年來衝突不斷。盧秀燕認為，議會代表的是民意，她絕對尊重議會、尊重民意好好調整政策，她不會自我感覺良好；這麼多年來她能夠連選連任，很重要的原因就是傾聽、尊重與實現民意。「民意在哪裡？我們就站在哪裡」，「以民為主」這是她多年來實踐的理念。

(中國時報)