雲林沿海7鄉鎮 版圖大變動

2018年11月27日 04:11 中國時報 張朝欣 、 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣褒忠鄉由民進黨籍陳建名當選新任鄉長。（許素惠攝）

雲林沿海7鄉鎮長版圖大變動，民進黨由選前執政的5鄉鎮大幅縮減為2鄉鎮，無黨籍則由2鄉鎮增至5鄉鎮，原本一片綠地的沿海地區翻轉成無黨籍的天下；原本優勢的山線鄉鎮市，只剩林內鄉一點綠，中線大虎尾區丟失虎尾鎮，其餘土庫鎮、元長鄉及褒忠鄉都首次綠化成功，彌補山線失去的版圖。

綠失守2指標鄉鎮

2014年鄉鎮市長選舉，民進黨在雲林沿海7鄉鎮拿下北港鎮、水林鄉、麥寮鄉、台西鄉，口湖鄉也在2016年補選由民進黨取得勝利，但今年選舉結果，民進黨卻失守北港鎮、台西鄉2指標鄉鎮。

尋求連任的民進黨籍北港鎮長張勝智，因大環境影響敗在無黨籍蕭永義手上；同樣尋求連任的台西鄉長趙瑞和則因案喪失參選資格，由無黨籍林芬瑩拿下鄉長寶座。

大斗南地區全翻盤

麥寮鄉4年前由民進黨籍許忠富攻下，是首位民進黨籍麥寮鄉長，但許忠富選擇投入後年立委選戰，由同黨的蔡長昆以無黨籍身分登記參選形成同額競選。

民進黨縣議員張健福轉戰東勢鄉長，希望為民進黨再下一城，但最後以452票些微差距敗給尋求連任的無黨籍林維戊，功敗垂成。

民進黨莿桐鄉長廖秋蓉執政風評不錯，不料以百票飲恨，跌破許多人眼鏡。斗六市長候選人林慧如在斗六市敗陣，林內鄉長張維崢是唯一為民進黨保住大斗六鄉鎮板塊的人。

大斗南地區原本綠油油，今年全部翻盤，古坑鄉長黃意玲連任敗北，斗南鎮在泛藍分裂為三的情況下，民進黨的吳滄得票數敬陪末座，大埤鄉原本是綠營囊中物，卻因分裂而拱手讓人。

無黨籍丁學忠在虎尾鎮以2萬多票壓倒性大獲全勝，終結8年綠色執政，民進黨則在土庫鎮、元長鄉及褒忠鄉首度綠色執政，更值得一提的是，土庫鎮長當選人張榮麗、元長鄉長當選人李明明都是該鄉鎮首位女性首長當選人，象徵女力出頭。褒忠鄉陳建名4年前以數百票飲恨，此次捲土重來，雪恥成功，40歲的他也是全縣最年輕的鄉鎮長當選人。

(中國時報)