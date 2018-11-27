東奧正名沒過 郭婞淳放心了

2018年11月27日 01:19 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「東奧正名」公投未過關，出身台東的我國舉重女神郭婞淳說，現役選手還是要捍衛自己的舞台，擔不起這個風險；26日也是郭婞淳25歲的生日，她許下生日願望，希望如願拿下2020年東京奧運金牌。

不必承擔風險 力拚奧運

東奧正名公投案未通過，郭婞淳昨天參加創世台東植物人安養院「釋迦大胃王公益挑戰賽」時表示， 現役選手目前還是很努力在爭取自己的奧運積分，也會捍衛自己的舞台，公投沒通過，對選手比較安心，不必承擔此風險。

昨天也是郭婞淳25歲生日，由於僅剩奧運金牌未到手，所以她第2個願望是順利拿到奧運的門票，奪得2020東京奧運金牌，她說，為了爭取積分，正馬不停蹄地參加國際比賽，明年也有滿滿的行程。

釋迦大胃王賽 奪下后冠

這次選舉，她在百忙中抽空回來投票，但是台東到高雄就是這麼遠，她當天早上有訓練，下午從高雄搭火車趕回台東已經5點多，錯過投票時間，覺得很可惜

郭婞淳昨天參加創世台東植物人安養釋迦義賣，與院民進行1場趣味性的釋迦大胃王公益挑戰賽，郭婞淳不改運動員拚命的本色，不顧形象大口吃釋迦，最後奪下后冠，她說， 台東釋迦很甜，目前體重是58公斤，必須再增胖1公斤才能符合參賽級數，所以不怕甜食。

郭婞淳說，台東地處偏鄉，各項資源較其他地區不足，希望透過自己的影響力，讓台東植物人有更好的環境及醫療照顧品質，又可同時推廣台東優質農特產。

(中國時報)