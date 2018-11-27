基市議會換血 型男正妹入列

2018年11月27日 01:19 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

陳薇仲憑著小清新形象，拿下議員席次。（翻攝自陳薇仲臉書）

新科議員陳宜是前網球國手，有「漂亮寶貝」之稱。（張穎齊攝）

基隆市議會大換血，今年共有12名新科議員，其中不乏有高顏值的新人，包括「型男牌」的林旻勳、林沛祥、張秉鈞、童子瑋，「美女牌」的陳宜、陳薇仲等，新人為拚出頭，打著年輕、活力形象，為議會注入新能量。

林旻勳為基隆市長林右昌前祕書，此次獲得議員陳江山支持，以4542票拿下暖暖區最高票。他表示，被說是「型男」讓他不敢當，但還是非常感謝，不過他希望大家關注的是他提出的「老屋活化、青年住宅」，希望將暖暖的公有閒置海軍眷舍，內部做拉皮，變成「只租不賣」的社會住宅，讓年輕議員給年輕人保障。

「不會去特別在意樣貌或其他方面被比較，做好自己對選民的服務就好！」在網球界有「漂亮寶貝」之稱的前網球國手陳宜，此次2度挑戰議席，今年成功摘下信義區席次。她表示，當選之後會專注自己提出的政見，例如爭取風雨籃球場，美化田寮河，讓基隆擁有舒適又漂亮的運動環境。

其他新人還包括，前基隆市長林水木與國民黨籍前立委徐少萍的次子林沛祥，初次參選便旗開得勝，以6174票榮登安樂區議員最高票。

此外，基隆市議員兼民進黨基隆市黨部主委張錦煌的兒子張秉鈞，也順利接下父親衣缽，代表民進黨拿下中山區議員席次。

另外，無黨籍的童子瑋是行政院長賴清德姪子、慶安宮主委童永孫子，以及陳薇仲則是《雞籠霧雨》發起人兼主編，相較其他候選人，沒有顯赫的家世背景，卻憑著「小清新」形象，在「一級戰區」安樂區拿下議員席次。

(中國時報)