創新研發有成 南市表揚績優廠商

2018年11月27日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府經發局在縣市合併後逐年推動地方產業創新研究計畫、2016年也開辦創新創意推動計畫，總計帶動逾26億元產值，表現亮眼。經發局26日針對績優廠商、新創團隊頒獎表揚，雙方並藉此互相交流經驗，尋求合作及開創新商機可能性。

南市府經發局長殷世熙指出，2011年開始的地方產業創新研究計畫（地方型SBIR）及2016年的創新創意推動計畫，藉由經費補助或創新研發輔導來協助業者將創意發想商品化，深化台南創新創意與研發能量。

去年的71家參與SBIR計畫的廠商中，市府經發局就執行成效和產業效益，從不同領域選出14家執行績優廠商，在其中有4件取得專利，並開發出30項新產品，並成立1家新公司，整年度帶動產值超過2500萬元，提升產業競爭力。

殷世熙說，表揚績優廠商及金質企業、創新創意計畫團隊，是肯定企業持續在地深耕成長、拓展國際並投入創新，也恭賀獲獎的創新創意團隊新秀，未來將持續整合中央和地方資源，透過研發資金補助方式，降低企業研發風險和資金困擾，繼續鼓勵企業提升創新研發能量。

昨日獲表揚的廠商中有多項產品相當特別，包括微細科技公司的微晶木，不需砍伐樹木製作卻有木頭特性，又能回收利用；智匯無線科技公司的環保資訊檢測系統，一支手機就能顯示50位作業員所在位置的危險氣體濃度，成為台塑集團供應鏈，藉由SBIR的協助，讓公司更上一層樓。

(中國時報)