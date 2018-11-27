國旗哥驟逝 無緣見證韓凍蒜

韓國瑜鐵粉「國旗哥」謝文鈞（右）驟逝，未能親眼見證韓國瑜凍蒜，令韓粉不捨難過。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

準高雄市長韓國瑜刮起韓流旋風，吸引一票死忠韓粉追隨，68歲謝文鈞常在造勢場合揮舞大面國旗，唱軍歌踢正步，被封為「國旗哥」，不料竟在選前之夜倒地猝死，無緣見證韓凍蒜。26日韓幕僚到靈前上香告慰「韓國瑜已當選市長」，望他一路好走。

鐵粉「國旗哥」現身韓國瑜造勢場合，揮舞著大面國旗，搭配軍歌、踢正步，帶領韓粉情緒吶喊「韓國瑜，凍蒜！」，每每成為關注焦點。不過，23日韓國瑜在夢時代旁空地辦選前之夜活動，他身體不適，突然倒地不起，送醫後宣告不治。

韓國瑜發言人侯亞寧昨代表前往高雄市立殯儀館靈堂拈香，送他最後一程，並報告「在您走後，投票結果，韓國瑜已經順利當選高雄市長，謝謝這些日子在每場活動中的幫忙，您揮舞國旗感動所有選民，在此特別感謝您，祝您一路好走！」

侯亞寧表示，韓國瑜得知謝先生不幸於選前辭世，感到非常難過，於是請他代為上香致意，也謝謝謝先生這些年對國民黨的支持，希望韓國瑜當選市長是對他在天之靈最大的安慰。

侯亞寧也回憶，謝大哥是韓國瑜很熱心鐵粉，常聽聞每場造勢中，他隨著耳邊播放的愛國歌曲，邊揮舞著國旗，不錯過每一場活動，讓團隊為之感動。

「國旗哥」不幸驟逝，韓粉紛紛在臉書致意，「韓總沒讓您失望，他帶領我們打贏選戰了！看到您揮舞國旗的英姿大家心裡滿滿的感動」、「勇士倒在他摯愛的沙場，真的好難過」、「你支持的韓國瑜當選高雄市長，他會把大家的夢想，去實現，照顧子孫，安居樂業」。

(中國時報)

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