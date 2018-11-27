石器、野豬變身文具 也太療癒

十三行博物館推出療癒系創意文具「3D豬造型橡皮擦」及「石器筆」，擬真造型吸引遊客目光，可愛又實用，增添讀書、工作的趣味性。（高彥哲翻攝）

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中國時報
高彥哲／新北報導

史前石器、山豬搖身一變，成了辦公室療癒小物。十三行博物館推出療癒系創意文具「3D豬造型橡皮擦」及「石器筆」，擬真、可愛又實用的造型吸引觀光客目光，一字排開擺在書桌前，讓平淡無趣的書桌儼然成為一個小小狩獵場，增添讀書、工作趣味性！

史前生活與野豬密不可分，十三行博物館表示，這次文創品特別精心設計，以3D建模的方式製作擬真豬造型橡皮擦、石器鉛筆，全白色外觀與細緻紋路，有著藝術品雕塑般的高質感，維妙維肖，既是文具也是擺飾，高還原度不僅讓世界各地的文具控眼睛為之一亮，具有考古元素的獨特造型也讓對史前文化有興趣的民眾愛不釋手。

館長陳春蘭表示，為了增添民眾對史前文化的興趣，特別與民間創意廠商合作開發具史前文化、建築特色元素的各類創意商品，現在更廣邀各地文創業者、廠商以及個人工作室申請寄賣，並擴大開放申請，隨到隨審，沒有受理期間限制，盼更多有志一同的夥伴一起加入博物館文創事業的行列。

十三行為回饋民眾祭出超值優惠，即日起至明年2月28日前，全新商品「3D豬造型橡皮擦」買一送一，另外鎮館之寶和巧克力完美結合的「人面陶罐巧克力」與相關文創商品也同時進行優惠活動。

(中國時報)

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