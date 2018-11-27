中和醫療巡迴車 有家了

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中國時報
／新北報導

中和區逾41萬人口，由於衛生所場地限制，大型醫療巡迴X光車常造成民眾進出不便，區長柯慶忠向市府爭取，衛生所「醫療巡迴車專屬停車場」26日上午啟用，不僅大幅改善醫療保健服務動線，更提供市民、醫護同仁更優質的環境。

中和區公所26日上午舉行啟用儀式，由柯慶忠與衛生所主任游高魁共同主持。區公所表示，因衛生所場地限制，大型醫療巡迴X光車不得不「卡在」衛生所門口，常造成民眾進出不便，胸腔X光車與乳房射影X光車共無法同時駐點服務，造成民眾不便。

柯慶忠巡察時發現醫療巡迴車停車問題，考量衛生所正為41萬市民注射流感疲於奔命，主動向市府財政局協調挪出停車用地，由公所出資、設計、施工一手包辦，更貼心地為X光車設置電源，讓衛醫護人員能有更優質的工作環境，專心提供市民更佳的醫療品質。

區公所工務課表示，停車場原為地震受創舊校舍及中和區衛生所舊址，2014年改建為停車場解決機車停車問題。承辦人謝銘峰為克服2輛大型「巴士」同時停放、最短無障礙輪椅動線、保留最多機車格等難題，研擬最佳空間配置、加繪彩色標線避免外車誤停、貼心設計X光車專用220V電源等，2周時間完工啟用。

柯慶忠表示，區政建設不分大小各項都要貼近市民需求，啟用的「醫療巡迴車專屬停車場」占地約35坪，同時停2輛大型醫療車提高優化醫療服務空間，該停車場也可臨時調度支援停放中大型公務車，將公部門資源發揮最大效益。

(中國時報)

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