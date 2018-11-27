桃園新科議員 立志為民發聲

2018年11月27日 04:11 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市第二屆議員名單出爐，各區新科議員展現新氣象，中壢區前市代會主席吳嘉和、前市民代表劉安祺過關，2人都對中壢區各項建設及地方事務非常了解，期盼延續過往經驗讓中壢市民幸福有感。另一無黨籍謝美英強調擺脫藍綠為市民發聲。

吳嘉和表示，希望市府不要再酬庸執政，未來也會嚴格把關各項預算，對於中壢區有許多想法要推動，例如內壢要將工業及住宅區做好整體規畫，中壢後站要成為優質住宅區，前站則是打造繁榮商業區，大崙地區則是後花園，要往精緻農業區做發展。

劉安祺則說，自己的小孩就讀高中、國中及小學，認為台灣的基礎教育非常重要，要重視禮義廉恥，並讓毒品遠離校園。另外，也要為基層員警發聲，不該讓員警有跑不完的市長行程勤務。媒體人謝美英成功轉戰市議員，她也表示，將全力以赴為小市民發聲。

楊梅區市議員除老將周玉琴、李家興成功連任，新面孔則有國民黨的涂權吉及民進黨鄭淑方。涂權吉表示，桃園升格後經費變多，楊梅卻沒有明顯進步，鄉親認為新人新希望，肩負更大責任，未來將督促體育園區、展演中心興建外，也要推動廣設活動中心、老人會館與婦幼館、運動中心及公園等，完善健康休閒處所與設施。

鄭淑方則認為，新人上任帶來新力量，楊梅選戰過程祥和，未來楊梅體育園區，區公所行政園區軟硬體規畫、荖坑溪整治等都會積極推動。

(中國時報)