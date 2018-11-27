廢票比得票多 鄉民擬提罷免案

2018年11月27日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣唯一鄉鎮市長同額競選的麥寮鄉，鄉長當選人蔡長昆得票數8068票，低空掠過當選門檻7087票，無效票則高達1萬6083票，選前不滿投票權遭剝奪的鄉民組成「廢票聯盟」，認為投票廢人數眾多，考慮提出罷免鄉長案。

麥寮鄉長選舉原本由尋求連任的現任鄉長許忠富同額競選，沒想到登記截止日許忠富突然放棄登記，改由現任鄉代會主席蔡長昆登記參選，形成許忠富「禮讓」蔡長昆接任鄉長，引發部分鄉民不滿，組成「廢票聯盟」加以抵制。

24日開票結果蔡長昆拿下8068票順利當選，但無效票高達1萬6083票，是當選票數的2倍，創下無效票高於得票數的歷史紀錄，「廢票聯盟」認為這種結果顯示許多鄉民對於許忠富、蔡長昆2人私相授受的不滿，因此選後立即開會討論罷免鄉長案。

「廢票聯盟」表示，以麥寮鄉3萬5000投票數計算，罷免案第1階段需1％選民簽署即350人，第2階段連署需10％選民簽署即3500人，最後階段投票，只要同意罷免票數多於不同意，且超過選區25％得票率即8750票即罷免成功，但依規定罷免案要在鄉長上任滿1年後才能提出。

面對廢票聯盟擬提罷免案，蔡長昆表示他尊重「廢票聯盟」的理念，虛心接受各界的指教，未來會秉持選前承諾，延續許忠富的麥寮施政，繼續建設、守護麥寮。

(中國時報)