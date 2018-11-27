廢票比得票多 鄉民擬提罷免案

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣唯一鄉鎮市長同額競選的麥寮鄉，鄉長當選人蔡長昆得票數8068票，低空掠過當選門檻7087票，無效票則高達1萬6083票，選前不滿投票權遭剝奪的鄉民組成「廢票聯盟」，認為投票廢人數眾多，考慮提出罷免鄉長案。

麥寮鄉長選舉原本由尋求連任的現任鄉長許忠富同額競選，沒想到登記截止日許忠富突然放棄登記，改由現任鄉代會主席蔡長昆登記參選，形成許忠富「禮讓」蔡長昆接任鄉長，引發部分鄉民不滿，組成「廢票聯盟」加以抵制。

24日開票結果蔡長昆拿下8068票順利當選，但無效票高達1萬6083票，是當選票數的2倍，創下無效票高於得票數的歷史紀錄，「廢票聯盟」認為這種結果顯示許多鄉民對於許忠富、蔡長昆2人私相授受的不滿，因此選後立即開會討論罷免鄉長案。

「廢票聯盟」表示，以麥寮鄉3萬5000投票數計算，罷免案第1階段需1％選民簽署即350人，第2階段連署需10％選民簽署即3500人，最後階段投票，只要同意罷免票數多於不同意，且超過選區25％得票率即8750票即罷免成功，但依規定罷免案要在鄉長上任滿1年後才能提出。

面對廢票聯盟擬提罷免案，蔡長昆表示他尊重「廢票聯盟」的理念，虛心接受各界的指教，未來會秉持選前承諾，延續許忠富的麥寮施政，繼續建設、守護麥寮。

(中國時報)

女童洗澡燙傷 嬤澄清非虐童 7天內自拆看板 否則取締

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。