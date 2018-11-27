2018年11月27日 04:11 中國時報 李萬吉

教育改革過程中，減輕學習壓力，讓學生「快樂學習」一直是許多政策和學校辦學追求的目標之一，也是學生們最大的期待。只是當面對升學競爭時，快樂學習似乎成了夢想，多數學生被迫把時間花在枯燥沉重的反覆練習和考試上，看起來是為了提高學習效果，而實際上卻讓更多孩子失去學習動機，結果更糟。

過去大家把「快樂學習」聚焦在學習過程上，調整教學過程和方法，導入新的教學科技和工具，追求教學活化，減少或改變作業形式，希望讓學習看起來好玩有趣。這些作法通常能提高學生的學習動機，使其更專注在課堂學習中，理論上也能提升學習成果，只不過老師得花更多心力去設計和準備教學。

到了國高中，學科知識變難，加上考試績效的壓力，老師為了趕進度來挪出更多複習時間，往往選擇保守習慣的教學方法，使得「快樂的學」成了奢侈的期待。

其實快樂學習除了過程「快樂的學」，還有另一個層面是讓結果「學的快樂」，學習的快樂來自於對學習者的成就感，那不是只靠分數或排名的數字呈現，更多的是學生感受到認知的成長、體驗到解決問題和突破關卡的興奮，發現所學知識的應用，以及盡力學習後的被肯定。尤其多元適性的評量方式，往往是臨門一腳的關鍵。

學習的過程導致結果，結果也會影響後續的學習過程，學習的效果要能延續，學的快樂其實更重要。所以活化教學的目的，不只是要強化學生短時間的學習注意力，更要讓學生有更高層次的學習成就感，進而轉化成持續性的自主學習意願。也就是說，讓學生不僅能快樂的學，更能學的快樂，才是快樂學習應該追求的目標。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)