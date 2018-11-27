原台南合同廳舍 年底開展

2018年11月27日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

建於1938年的「市定古蹟原台南合同廳舍」是台南第一個消防據點，也是台灣少數完整保存且還在使用的日據時期消防設施建物，目前正進行修復工程及「古蹟再利用─消防史料館建置」，預定今年底完工開展。

台南市政府消防局指出，原台南合同廳舍建於1938年，設有中央高塔瞭望台，在台南消防史上有特別的意義。廳舍主體修復工程「市定古蹟原台南合同廳舍（中正消防分隊）修復工程」總經費約為6410萬元；消防史料館設置經費約523萬元。

其中，展覽空間為1樓及3樓部分空間，展出內容包括消防沿革簡介（清朝時期、日據時期、戰後時期等相關文物及照片）、消防員的消防、救護勤務介紹、特搜隊的簡介及任務、防災知識小學堂及VR地震搜救任務體驗等，預計於今年底完工開展。

消防局表示，合同廳舍是台灣唯一的消防博物館，對台南消防發展具有深刻的歷史意義，透過參觀除了能夠讓訪客深刻了解台南消防的發展史蹟。

同時，館內台南消防記憶牆上，還記載為拯救市民付出生命的消防英雄，參觀民眾可以藉此了解這些救火英雄的英勇事蹟。

合同廳舍位於台南古蹟的蛋黃區，串連周邊的台灣文學館、孔廟、武德殿、林百貨、愛國婦人館及台南州廳等重要古蹟景點，將成為文化觀光的重要聚落。

(中國時報)