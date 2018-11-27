選舉潮退了，誰沒穿褲子

2018年11月27日 04:11 中國時報 桑品載

韓國瑜指出，民進黨的問題是「心中有圍牆」，而他只有「道路」。這個「圍牆」，不是陳其邁一個人的，而是他所背負的整個民進黨的。有此局限，他的政策，甚至語言，都在一個小空間裡打轉。這情形也出現在為他輔選的陳菊、賴清德以及來自2000公里外的謝長廷身上。

這個「圍牆」既然是民進黨的最高戰略，也就是高雄不容外來勢力突破的堡壘，而凡不服膺民進黨戰略者，都是外來勢力。在台灣島內，國民黨無疑是最大外來勢力。

所以，「高雄絕不能輸」、「市長人選必須一棒接一棒」，便成為陳菊等人的一再宣示。民進黨中央也說：「輸了高雄才算輸」。民進黨視高雄為禁臠，選舉末期大軍集中高雄，採清鄉式行動，意圖深溝高壘，拒韓國瑜於「牆外」。

民進黨在高雄「不能輸」的心理基礎，是因她在此執政20～30年中，深信人民已對其政治價值認同了。4年前陳菊在和楊秋興競選中得票將近100萬，是耕耘這個價值的大驗收，而敗選的楊秋興被視為「叛徒」，因為楊秋興本就是民進黨黨員，這豈不證明反民進黨必然自敗，於是民進黨更增加了高雄是其囊中物的信心。

韓國瑜的「道路說」，是看破了民進黨「圍牆」心理的自傲自滿以及圍牆年久失修的虛弱。他敏銳地觀察到，圍牆裡的人民是在受苦，而來自牆外的資訊透過網路源源湧入牆內，他用庶民語言如「高雄又老又窮」、「北漂」、「貨要出去，人要進來」，人民的眼睛被擦亮，深刻理解要改善生活，唯有拆除圍牆，迎向道路。人民的覺醒，乃成為選舉勝敗的關鍵。

選舉已經結束，圍牆倒塌，韓國瑜說：「千斤重擔壓在肩上」。他要開闢道路，使人進來、貨出去。韓國瑜要改變市民原來對民進黨的認同而改為對他認同，他必須立即有作為。他固然不能使高雄成為「價值空城」，更不能使他所領導的高雄市政府成為人民「期待的空城」。

要求國、民兩黨中生代接班之聲正響起，這個聲音的具體意義便是「改革」，意味對過去的不滿與對未來的期望。亞基米德說：「給我一個支點，我就能將地球翻轉。」勝選的國民黨與敗選的民進黨都需要找出這個支點。

所謂「中生代」，不能狹隘地定義為年齡，以這次選舉為例，勝敗雙方的參選者年齡相仿，民進黨主席蔡英文屬中生代，蘇貞昌屬「上一代」，但民進黨之敗，蔡英文及其核心幕僚顯然比蘇貞昌要承擔更大責任。從旺旺中時民調可看出，藍營中高比例支持韓國瑜，他最有望代表國民黨參選2020總統。韓當然有大功，但建功不等於立業，「將」與「帥」各有功能。韓國瑜現象必然會引領國民黨大改造，使這個黨出現新面貌。由此發想，才是韓國瑜對國民黨的最大貢獻。

民進黨要改造的重頭戲，是她的思想，即是她應否繼續自囿在她所建造的圍牆裡。圍牆如堡壘，堡壘保護了自己，也自絕於外在世界。民進黨長期以來所宣示的「台獨」、「本土」，是她賴此生存的堡壘，為此她建立了一套理論，如「天然獨」、「本土化就是民主化」，兩岸關係以「一邊一國」為前提，將不利於民進黨的言論視為「外力介入」。這個思想已逐漸在瓦解中，如果民進黨不從思想改造著手，民心會離她愈來愈遠。

選舉是最好的民主教育，這個制度教育了政黨、政治工作者，也教育了人民。「浪退了才會發現誰有沒有穿褲子」。誰有沒有穿褲子，在看別人的同時，也要看自己。（作者為作家）

(中國時報)