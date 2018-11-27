消弭貿易戰的成本最小路徑

2018年11月27日 04:11 中國時報 胡海鷗

日前，美國雷根號航空母艦和另外3艘軍艦獲准停泊在香港進行補給，被解讀為「川習會」的好兆頭。但是，問題並沒有根本解決，G20的會談如果沒有突破，則貿易戰還會繼續。因為兩國差距太大，川普的要求與習近平的能夠之間有著不小的距離，其間綿亙著歷史的遺留。這些問題必須解決，卻又不能一蹴而就，否則，非常可能造成對各方都不利的震盪與麻煩，所以非常需要做好切實可行的鋪墊，以盡可能彌合目前要求和可能的差距。

以筆者熟悉的金融為例，川普肯定會要求習近平開放金融，筆者也從學理上強調金融放開的必要和重要，但若讓我當家，則一定不會開放金融。因為現實情況制約，非不為也，乃不能也。譬如，取消目前實行的每人每年只能兌換5萬美元的限制，則一定會有外儲被兌空之虞。因為央行一共只有3.1兆美元的外匯儲備，扣除外資進入和需要償還的外債後，可為央行支配的不到2兆美元，而且這些外匯還是人民銀行印鈔換來的，而不像大多數國家用稅收買來的真正國家所有。而我國的基礎貨幣發行已有53兆人民幣，只要其中有1/3要求兌換外匯，則外儲勢必所剩無幾了。如果不能擺脫這樣的格局，則無論川普的要求多麼合理，也無法貫徹實施。

而且，按照貨幣購買力評價確定的人民幣匯率遠遠低於目前的名義匯率，一旦放開，則國際游資一定大量進入套利，中國金融市場非常可能被炒得天翻地覆，再來個索羅斯之流的翻雲覆雨，而中國又沒有做好充分的市場和調控的準備，則一定會使中國金融市場死傷狼藉，血沃千里。以中國這樣大的體量，一旦發生問題，則勢必波及全世界，引發其他金融危機，這不是老美所願意看到的，也是當今世界難以承受的。儘管誰都可以按照現代金融理論批評中國今天的利率和匯率管制，但她確實制約了國際炒家炒作人民幣的可能，從而保障了中國，乃至更大範圍金融穩定。

金融開放是必須的，但金融開放又是最難的，可行的選擇只能是分3～5年緩步推進。也許老美可以抱怨，16年進入WTO的時間為什麼沒有履約，沒有做好準備，但是現在說這個話的意義不大了，因為「歷史會和人開玩笑，本來應該走進這個房間的，結果卻走進那個房間」的故事不知上演了多少次。現在符合共同利益的選項只能在現有條件下，幫助推進和實現開放，譬如，2年完成買外匯發人民幣向買國債的轉換，在國內失業不太嚴重的情況下，3年實現人民幣自由兌換。為了顯示誠意，也為了吸取他們的成功經驗，中方也可以邀請老美幫助監管督查。因為中國在原來的軌道上運行得太久了，沒有外來強力推動，僅靠自己的力量很難進入新的軌道，否則中美貿易衝突不會達到今天的程度。

邀請老美幫助金融監管督查，這一定刺激小紅粉們的愛國主義荷爾蒙大幅升高，然後亢奮喧囂什麼保密、主權和愛國等。但是，他們不明白，老美已經派員監管督查中興了，再加個貨幣發行又有何妨。要知道晶片在工業中的核心機密地位一點不亞於金融在經濟中的所在，晶片都可以被監管督查了，金融敞開又算什麼。更何況美國聯準會的帳戶要普華永道會計師事務所審計，然後向全世界公布，他們並沒有感覺國家安全受到威脅，我們有什麼必要疑神疑鬼呢？可見，愛國主義不是口號和情懷，而是技術和路徑。不懂技術和路徑的愛國只會害國、誤國，所以不懂而又喧囂的人甚至不配愛國。

筆者說的是金融開放，指的卻是所有領域的開發，在開放要求與開放現實之間發生矛盾時，我們既不能把存在的當作合理的而原地踏步，也不能因為目標的必需而不惜一切代價，而只能在目標和現實之間，擺脫意識形態的束縛，選擇成本最小的路徑。所以老美在對中國提要求時，也要充分考慮中國現實的制約，不要過多糾纏過去應該如何，而要注重現在可以怎樣操作，則就有望最大限度地彌合中美之間的分歧。（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)