2018年11月27日 04:11 中國時報 曹俊漢

一場九合一的地方選舉，韓國瑜翻轉高雄，「韓流」卻翻轉了台灣。選民將這場選舉定位在「國家發展格局」的選擇。蔡英文在辭民進黨主席的談話中，卻說，「過去3年來國家走在正確的方向上」，又說：「國民設下更嚴格、更高的標準，未來要努力用高的標準來自我要求。」令人納悶，民進黨政府在這樣一次大崩盤後，仍未弄清楚國家發展正確的方向在哪裡？

蔡英文總統念茲在茲地說改革不能停。然而一連串的議題，無論是年金、環保、稅改、轉型正義、能源政策、勞工政策、經濟轉型等，何以爭論不休；陳抗事件無日無之，本質上無法得到社會的共識，轉型正義的基礎何在？民進黨在此一大挫敗時，蔡英文又承認：「國民設更高的標準，虛心接受。」真不知她虛心的最高標準在哪裡？這次開票結果，國民黨縣市長得票數609萬票，較4年前約多110萬票；民進黨得票數為489萬多票，較4年前少約94萬票。這是對蔡政府信任度檢驗最佳的評分，說明了蔡英文的國家發展方向是錯誤的。

台灣當前處在一個全球化大環境中的小格局，以意識形態封閉自己的發展方向；以「維持現狀」自欺欺人，兩岸無法建立相互溝通的善意基礎，人民困守愁城，弄得市場蕭條，民生凋敝。韓國瑜看到的高雄就是這樣典型的寫照。這是一個全球化的世界，是潮流，也是趨勢。台灣經濟實力雄厚，卻受到政治的綑綁，人民無法鴻圖大展。兩岸關係對台灣發展的重要是因為這是一個通往全球化的必經途徑，我們走出去了，別人便可進來。

本次地方選舉凸顯了一個嚴肅的呼聲，地方要走出去與全球接軌。從地方反映國家的走向，在政策取向上落實了地方包圍中央的發展策略。這次選舉最大特色是，因為有公投的舉行，地方選舉候選人的政見訴求可以在公投相關議題的正反意見來佐證，正確導引多數人民的心聲。

東奧公投便是一個反映人民要走向世界舞台的強烈呼聲。577萬人不同意用「台灣」名義參加國際奧運或國際賽事，便是活生生的例子，台灣要走出去與世界一爭長短，再不能用意識形態阻礙了台灣與全球接軌。

在候選人政見訴求上，國民黨在高雄與台中取得極大的勝利，便是在經濟與環保兩項主題上與全球接軌，同時取得了公投的佐證。韓國瑜的素民政見：「東西賣得出去，人走進來」，十足地是一個經濟全球化的議題，要突破兩岸關係目前的閉鎖狀態。民意反對東奧正名公投支持了這個議題的正當性。

盧秀燕緊咬空汙與經濟議題，使自認在台中經營有成的林佳龍輸了20萬票，令人訝異。空汙問題是台中人心中最大的痛，在本次公投中卻有2個議題與空汙有關，第7案降低火力發電與第8案反對燃煤發電都有700多萬人投下同意票，也是公民投票佐證候選人政見正當性有力的說明。

蔡英文總統，國家正確發展方向在哪裡？還不夠清楚嗎？（作者為中國文化大學政治研究所講座教授）

(中國時報)