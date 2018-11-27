蔡政府鬧劇不應成台灣悲劇

2018年11月27日 04:11 中國時報 呂志翔

「一個不以民意為基礎，或無法掌握民意的民選政府將是一場『鬧劇』或『悲劇』，或是兩者的序幕」，這是美國第4任總統麥迪遜的名言，至今被奉為民主圭臬。完全執政的民進黨24日遭到民意海嘯吞蝕，悲哀的是這只是「序幕」，台灣人民至少在未來1年半很可能繼續生活在鬧劇或悲劇之中，直到一個真正尊重、體現民意的領導人及政府出現。

民進黨執政不過2年半就在九合一選舉遭到崩盤式的潰敗，不但創下了台灣民主政治發展史的先例，在全球民主政治中都屬罕見，原因很複雜，但最根本就是民進黨政府背離「民主價值」，把人民的聲音當作耳邊風，外界的諍言及批判永遠逆耳，更視反對黨為寇讎。

從兩岸關係、對外關係到國內政治，蔡英文政府的每項重大政策都充滿爭議，對於不同意見冷漠無感，幾乎都是一意孤行在反對聲中強行通過。蔡英文打著保持現狀旗幟，但實質上「抗中、仇中、去中」使兩關係急凍，隨之而來的是兩年內與5個邦交國斷交，外交形勢一片肅殺；大陸觀光客遽減，搞垮台灣觀光產業；為對抗「西進」而全力推行的「新南向政策」只有虛幻的目標，根本窒礙難行。

在國內方面，所有重大政策及預算案，從軍公教年金改革、前瞻計畫、國民黨黨產、課綱爭議、促轉會東廠化、中選會喪失中立立場、全力阻止管中閔出任台大校長、深澳電廠政策反覆等倒行逆失的政策，蔡政府都拒絕聽取人民的聲音。

至於年輕人最關切的「低成長、低就業、低薪資」問題，蔡政府則是一籌莫展，韓國瑜簡單通俗的「貨賣得出去、人進得來、高雄賺大錢」就打動了民心，也凸顯民進黨與民意間的隔閡。

台灣人民以投票宣洩了心中不滿，翻轉了高雄市、台中市等縣市，但反對民進黨政府的人士高興1天就好，因為，至少在未來1年半中台灣的命運仍抓在蔡英文及民進黨政府手中，除非他們能記取教訓，尊重最新民意，全面檢討政策及施政，否則台灣情況難樂觀。

蔡英文在敗選談話中無反省檢討之意，還堅持國家正走在正確方向上；又以在改革關鍵時刻，行政團隊要保持穩定為由，請辭的行政院長賴清德要留下來打拚，總統府祕書長陳菊也接受慰留，在政策方向與領導人不變的情況下，不可能會有根本的改變。公投是最高民意表現，行政院發言人在公投結果出爐後就宣布2025非核家園目標不變，賴清德雖然表示尊重公投結果，但拒絕作任何實質承諾。他又表示要與立法院執政黨黨團討論，立院執政黨團能超越最高民意嗎？

期待民主政府的鬧劇或悲劇能早日落幕，回歸真正的民主道路，這是民心之所向，人民福祉之所在。（作者為資深媒體人）

(中國時報)