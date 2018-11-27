2018年11月27日 04:11 中國時報 羅智強

不思明天，難有美好未來；不走新路，只能原地空轉。

這次地方大選，藍軍很振奮。但我仍要不客氣地潑盆冷水，很抱歉，我們不該自傲，把這一場選戰當成「國民黨的勝利」，而是警惕，這其實是「民進黨的超級失敗」。

這些年來，台灣像陀螺一樣原地打轉，政治人物把心力用在追逐短線的選舉勝負，幾乎無力思考長期的台灣未來。台灣的政治，從觀念到做法都必須找出新模式。所以，我決定把這次參選的120萬元競選補助款全捐出來，籌備人人未來基金會，做為「人人未來基金會」的母基金。

「人人未來」有六大宗旨與一個總目標。六大宗旨：捍衛中華民國、守護台灣民主、促進兩岸共榮、推動制度改革、培養政治新血、爭取人人未來。一個總目標：人人有好日子。

這2年多來，兩岸動盪、價值毀敗、民主失能、政治腐朽、經濟窒息，曾經活力充盈、自信滿滿的台灣，由於充滿不看未來、短視偏狹的政治人物，對內撕裂族群、對外莽勇叫囂，使得台灣如陷流砂，步步沉淪。

這樣的危局，並不會因為民進黨在地方選舉大敗而結束，未來1年多，中央仍是民進黨執政，民主危機仍未解除，兩岸風暴仍未過去。而我更要不客氣地說，就算民進黨在2020年交出政權，若國民黨不能改造，腐舊依然。

為了凝聚這樣的理念隊伍、中堅力量，我決定成立「人人未來」。秉持「只說真話，不和稀泥」的敢言精神，盡全力鼓勵、引導國內政黨，摒棄短線的政治計算，以百年思維帶領台灣思考未來大世局。未來，人人未來的三大定位分別是「和平倡議人」、「改革行動者」、「未來政治家」。依著這三大定位，人人未來將針對兩岸和平、經濟發展、制度改革、優質參政等各面向，逐步拋出一系列的「未來倡議」。

和平倡議人。「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」二千多年前的法家大師韓非子在《亡徵》裡的這段話，竟道出了台灣今日的寫照。

要解「亡局」，首要恢復「台灣人就是中國人」的民族認同，重返和平主流，開展兩岸關係，這無寧是台灣當前首務。人人未來將擔當「和平倡議人」，為台灣打開生存發展的活路。

改革行動者。除了兩岸問題，台灣當前也面臨了民主失序、價值崩解、政府失能、經濟邊緣化的眾多危機。台灣需要治本的政治改革行動。對此，人人未來也將擔當「改革行動者」，提出「制度改革倡議」，擔當制度改革先鋒。

未來政治家。台灣政治需要換血傳承，讓有未來觀的世代當家作主。人人未來雖非政黨，但也將不只是投入理念倡議、政策倡議，也將支持、鼓勵、推薦理念相同的「未來政治家」，發揮改變的力量。

讓我們一起，為每一個人的未來，創造改變，努力進前。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)